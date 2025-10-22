Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da mịn màng, đôi mắt sáng khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Cơ thể con người không thể tự tổng hợp vitamin A, vì vậy chúng ta cần hấp thụ dưỡng chất này qua thực phẩm hằng ngày.

Theo Verywell Health, cà rốt vốn nổi tiếng là nguồn vitamin A dồi dào. 60g cà rốt sống cung cấp khoảng 459 mcg vitamin A, tương đương một nửa lượng cần thiết mỗi ngày đối với nam giới trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều loại thực phẩm quen thuộc khác còn chứa lượng vitamin A cao hơn cà rốt.

Các loại gan chứa nhiều vitamin A. Ảnh: Ban Mai

1. Gan bò

Gan bò là nguồn vitamin A dồi dào nhất (6.582 mcg vitamin A trong 85g). Chỉ một phần nhỏ gan bò cũng đã đủ cung cấp lượng vitamin A cần thiết hằng ngày. Tuy nhiên, bạn không nên ăn gan bò thường xuyên vì vitamin A dạng retinol trong gan có thể gây độc nếu tiêu thụ quá nhiều. Bên cạnh đó, gan còn chứa chất béo bão hòa do đó, bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

2. Khoai lang

Một củ khoai lang nướng cả vỏ có thể giúp bạn dễ dàng nhận đủ lượng vitamin A cần thiết mỗi ngày (1.730 mcg vitamin A trong 180g). Vitamin A trong khoai lang có nguồn gốc từ carotenoid - dạng an toàn, không gây độc dù ăn nhiều. Khoai lang lại rất dễ chế biến: có thể nướng, hấp, chiên, nấu súp hoặc dùng làm món tráng miệng.

3. Bí đỏ

Bí đỏ chứa gần gấp đôi lượng vitamin A so với cà rốt (902 mcg vitamin A trong 245g). Loại thực phẩm này có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn và thích hợp chế biến thành nhiều món như súp, cháo hoặc bánh. Ngoài vitamin A, bí đỏ còn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng.

4. Cải bó xôi

Đây là loại rau xanh rất tốt cho sức khỏe. Với hàm lượng vitamin A cao (573 mcg vitamin A trong 90g), cải bó xôi giúp cải thiện thị lực, nuôi dưỡng làn da và hỗ trợ hệ miễn dịch. Bạn có thể dùng cải bó xôi luộc, xào hoặc xay cùng trái cây để làm sinh tố xanh bổ dưỡng.

5. Gan động vật khác

Bên cạnh gan bò, các loại gan khác như gan gà, lợn cũng cung cấp lượng vitamin A rất cao (từ 1.000 đến 6.000 mcg trong 85g). Tuy nhiên, do chứa dạng vitamin A dễ gây dư thừa, bạn nên ăn cách quãng, khoảng vài tuần một lần để tránh ảnh hưởng đến gan.

Ngoài các thực phẩm kể trên, bạn có thể bổ sung vitamin A từ cá trích, sữa tách béo có tăng cường vitamin A, dưa vàng, ớt chuông đỏ hay xoài. Mặc dù lượng vitamin A trong các loại này thấp hơn, nhưng nếu kết hợp đa dạng, bạn vẫn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày.

Vitamin A mang đến nhiều lợi ích: giúp răng và xương chắc khỏe, hỗ trợ thị lực trong điều kiện thiếu sáng, nuôi dưỡng làn da mịn màng, đồng thời góp phần bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và tác hại của gốc tự do. Phụ nữ mang thai và cho con bú đặc biệt cần duy trì lượng vitamin A phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Dù rất quan trọng, vitamin A cũng cần được bổ sung đúng cách. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu vitamin A dạng động vật hoặc lạm dụng viên uống bổ sung có thể gây tổn hại gan và hệ thần kinh. Cách tốt nhất là duy trì chế độ ăn cân bằng, kết hợp nguồn vitamin A từ cả động vật và thực vật để cơ thể hấp thu tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhất.