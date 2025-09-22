Sáng 22/9, Học viện Hàng không Việt Nam phát tin khẩn cấp cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên. Các đối tượng sử dụng chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Chỉ trong 3 ngày, từ 17 đến 20/9, liên tiếp hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh (tỉnh có biên giới với Campuchia - PV) trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Rất may, nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và Học viện, các em này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Học viện khẩn cấp cảnh báo đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội, tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực. Chỉ tiếp nhận thông tin qua website, fanpage chính thức, thầy cô cố vấn học tập của Học viện. Nhà trường hiện triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến, và tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh để bảo vệ sinh viên.

Cách đây 3 tháng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng nhận được đơn trình báo của gia đình sinh viên đang học năm thứ 6. Theo đơn trình báo, sinh viên này đã gọi điện về báo với mẹ rằng mình được nhà trường chọn tham gia giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức và nhờ gia đình chuyển tiền vào tài khoản để sao kê, nộp cho trường làm hồ sơ.

Trong vài ngày, gia đình đã chuyển vào tài khoản của con số tiền 6,8 tỷ đồng. Thấy nghi ngờ, gia đình nhờ người quen trong ngân hàng kiểm tra số dư thì mới biết trong tài khoản của con không còn tiền.

Hồi tháng 2, Học viện Hàng không Việt Nam cũng có cảnh báo khi trường này nhận được trình báo của người nhà sinh viên về việc bị lừa và chiếm đoạt số tiền lớn vì tham gia chương trình học bổng giao lưu do Australia cấp năm 2025. Một sinh viên năm 3 của học viện này đã làm theo hướng dẫn và mất 500 triệu đồng.



