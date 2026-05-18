Không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định trong môi trường chuyên nghiệp, chương trình còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

Tạo sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn lao động địa phương

Người lao động nhận suất ăn trưa đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

10h30 sáng, khu nhà ăn cạnh công trường Sân vận động Hùng Vương (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) bắt đầu đông kín người. Nhận suất cơm trưa, ông Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi) vừa ăn vừa trò chuyện với đồng nghiệp, kể về quãng thời gian hơn 20 năm làm thợ xây tự do.

Người đàn ông quê ở xã Ngọc Hồi, TP. Hà Nội cho biết, phần lớn cuộc đời lao động của mình gắn với những chuyến đi xa. Có giai đoạn vào tận miền Nam hàng năm trời mới về thăm nhà.

Nửa năm nay, khi đại công trường Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội bắt đầu hoạt động, ông Hòa về quê xin làm công nhân. Với kinh nghiệm quản lý tổ thợ, ông nhanh chóng được tuyển dụng vào vị trí Tổ trưởng với mức lương hơn 30 triệu một tháng - cao gấp rưỡi ngày trước.

“Đi làm công trường mà có chỗ nghỉ trưa, có nhà ăn, chiều tan ca được về nhà như thế này trước giờ tôi chưa nghĩ tới”, ông Hoà nói.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội khởi công tháng 12/2025, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương

Cùng suy nghĩ như ông Hòa, anh Bùi Văn Quang, công nhân lái xe ben trong công trường cũng không giấu được niềm vui khi tìm được việc ở gần nhà. Trước đó, anh từng lái xe thư báo hàng chục năm. Thời điểm hàng ít hoặc xe nằm chờ, thu nhập giảm mạnh.

“Làm xa nhà thì tiền kiếm được cũng phải chi cho tiền nhà trọ, ăn uống, sinh hoạt. Thù lao đã thấp, tiền gửi về nhà càng ít. Quan trọng nhất là không có thời gian cho gia đình”, anh Quang nói.

Anh Quang đang làm việc tại công trường công trường Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội

Cạnh công trường, khu vực tuyển dụng của dự án thường xuyên thu hút đông đảo người lao động đến tìm hiểu. Đặc biệt, sau khi Vingroup công bố tuyển thêm 20.000 lao động, ưu tiên người ở 11 xã quanh khu đô thị, các bàn phỏng vấn liên tục kín người.

Anh Trần Văn Nhân (xã Phượng Dực, TP. Hà Nội) từng làm nhiều công việc thời vụ nhưng thu nhập không ổn định, nên quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển. Điều khiến anh quan tâm nhất là chính sách vừa làm vừa đào tạo nghề tại công trường.

“Vào đây có thể được học nghề, mình sẽ có thêm kỹ năng thì sau này cũng có cơ hội phát triển lâu dài”, anh Nhân cho hay.

Anh Trần Văn Nhân được tư vấn về các vị trí tuyển dụng trước khi vào bàn nộp hồ sơ

Sân vận động Hùng Vương - hạng mục trọng điểm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội khởi công ngày 19/12/2025 - có sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành vào tháng 7/2027, dự án kỳ vọng là sân vận động lớn nhất thế giới, đồng thời có thời gian thi công nhanh nhất thế giới.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh (64 tuổi) người dân xã Thượng Phúc cho biết đã giới thiệu nhiều con em ở quê hương đi làm tại công trường của siêu dự án này.

“Tôi và mọi người đều rất phấn khởi khi con em mình được làm việc trong một dự án lớn, được hưởng các chế độ và quyền lợi đầy đủ và mức thu nhập hấp dẫn”, ông Quỳnh nói.

Ông Quỳnh (phải) đang tìm hiểu về các vị trí việc làm trong công trường để giới thiệu cho con cháu

Nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy chuyển dịch lao động tại đại phương

Theo ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Sân vận động Hùng Vương, quan điểm phát triển bền vững của Vingroup là tạo ra sinh kế ổn định để người dân có thể bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động hơn.

“Đây là mô hình vừa cấp vốn, vừa cấp việc, giúp người dân không đứng ngoài quá trình đô thị hóa mà trực tiếp tham gia và hưởng lợi”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Người lao động đến ứng tuyển được hướng dẫn và tư vấn các vị trí công việc phù hợp

Về lâu dài, khi siêu đô thị hình thành, đi vào vận hành sẽ kéo theo nhu cầu lớn về lao động, thương mại, dịch vụ, vận hành, logistics…. Điều này mở ra cơ hội để người dân chuyển đổi nghề nghiệp ngay trên quê hương thay vì phải rời đi tìm việc ở các tỉnh thành khác.

“Chúng tôi mong muốn người dân địa phương sẽ trở thành lực lượng đầu tiên vận hành, phục vụ và tạo nên sức sống cho đô thị mới này”, ông Quân nhấn mạnh.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội, đánh giá cao trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành của Vingroup trong quá trình triển khai dự án Khu đô thị Thể thao Olympic trên địa bàn.

Theo ông Tuân, điều đáng ghi nhận là chủ đầu tư không chỉ tập trung thực hiện dự án mà còn quan tâm đến vấn đề việc làm, an sinh xã hội và đời sống lâu dài của người dân trong vùng dự án. Đặc biệt, chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ đã tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, vận hành và phát triển đô thị mới.

Ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, đánh giá cao trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành của Vingroup

“Đây là cách làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo niềm tin, tăng sự đồng thuận của nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người dân”, ông Tuân nhấn mạnh.

Một người có việc làm ổn định, cả gia đình bớt đi một nỗi lo. Với 20.000 cơ hội việc làm được tạo ra, góp phần giúp hàng vạn người dân phía Nam Thủ đô có thêm nguồn thu nhập.