Chiều 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất - 2025 (ViPEL) với chủ đề: “Công - Tư , hùng cường, thịnh vượng”.
Phiên Toàn cảnh kinh tế tư nhân còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và hơn 500 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
Nhấn mạnh hội nghị hôm nay để khơi dậy khát vọng phát triển, đưa nước ta vươn cao, bay xa, Thủ tướng cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.
Lúc đầu đổi mới, kinh tế dựa vào 3 trụ cột là: Xóa quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần và hội nhập quốc tế.
Cho biết nông nghiệp giúp đất nước thoát nghèo, công nghiệp và đầu tư nước ngoài giúp đất nước có thu nhập trung bình, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Thủ tướng tin tưởng khoa học công nghệ chuyển đổi số giúp Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Thủ tướng đúc kết, với người Việt Nam “càng áp lực, càng tạo đà phát triển”. Ông khẳng định, với tinh thần Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, doanh nghiệp đồng lòng, nhân dân ủng hộ “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, nền kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
“3 tiên phong”, “2 lớn mạnh"
Người đứng đầu Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện “3 tiên phong”, “2 lớn mạnh".
Tiên phong thứ nhất là trong góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển có thu nhập cao).
Thủ tướng mong doanh nghiệp gắn mục tiêu phát triển của mình với mục tiêu của đất nước góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược này.
Tiên phong thứ hai là trong phong trào thi đua yêu nước. Mỗi năm, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân có 1 sản phẩm sáng tạo, chứa đựng hàm lượng khoa học công nghệ cao, cân đo đong đếm được. Từ đó góp phần mang lại sự hùng cường, thịnh vượng cho đất nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Thứ ba, tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Còn lớn mạnh thứ nhất được Thủ tướng nhắn nhủ là lớn mạnh vượt qua chính mình, giới hạn của bản thân để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa.
“Càng áp lực càng nỗ lực. Tôi mong doanh nhân lớn mạnh hơn trong giới hạn của bản thân để tiến thẳng vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh”, Thủ tướng nói.
Hai là lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia sâu hơn và vươn lên trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
“Lớn mạnh phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công một mục tiêu xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước đã giao phó: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.
Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội, đất nước và giúp đỡ nhân dân.
Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng tặng hội nghị 20 chữ: “Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc”.
Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Ban nghiên cứu và phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) và đội ngũ các doanh nhân tiêu biểu lớn, vừa và nhỏ trong nền kinh tế đã chủ động tập hợp lực lượng, xây dựng mô hình ViPEL.
Bước đầu ViPEL quy tụ được lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, tổ chức chặt chẽ thành Hội đồng điều hành và 4 ủy ban chuyên môn: Các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo; hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh; công nghiệp chế tạo, liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam; phát triển nguồn lực và dịch vụ.
Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện chính của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam bắt đầu bằng các phiên họp cấp Ủy ban của các ngành kinh tế then chốt, thể hiện tinh thần “Công- tư đồng kiến quốc” của khối doanh nghiệp tư nhân với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.
Đây là tinh thần “ba cùng”: Nhà nước và doanh nghiệp cùng mục tiêu kiến quốc, cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm.
Để sáng kiến ViPEL và tinh thần “ba cùng” được đi vào cuộc sống một cách thực chất và tạo ra giá trị, trên cơ sở đề xuất ban đầu của Ban IV và đội ngũ doanh nhân sáng lập, Hội đồng điều hành ViPEL kiến nghị Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tham mưu cơ chế hoặc cách thức thí điểm mô hình hợp tác “Công- tư đồng kiến quốc”.
Việc này sẽ mở ra cơ hội và tiến tới cơ sở pháp lý cho phép thí điểm triển khai các cơ chế khó và mới như việc áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà đầu tư, giao việc dẫn dắt cho các doanh nghiệp uy tín trong nước cho các dự án chiến lược quốc gia và địa phương, đi kèm với những điều kiện về mục tiêu, trách nhiệm và giám sát minh bạch, loại bỏ cơ chế “xin - cho”.