Chiều 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất - 2025 (ViPEL) với chủ đề: “Công - Tư , hùng cường, thịnh vượng”.

Phiên Toàn cảnh kinh tế tư nhân còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và hơn 500 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các doanh nghiệp dự phiên Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất

Nhấn mạnh hội nghị hôm nay để khơi dậy khát vọng phát triển, đưa nước ta vươn cao, bay xa, Thủ tướng cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mở ra cho Việt Nam một "cơ hội vàng" để bứt phá và vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên mới. Thời khắc này chính là cơ hội vàng của Việt Nam - là khởi đầu cho một thập kỷ vàng về đổi mới sáng tạo. Thời khắc của Việt Nam đã đến. Nếu dám nghĩ, dám làm và dám đi nhanh, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á. Việt Nam cần tháo gỡ 4 nhóm thách thức lớn. Thứ nhất là hạ tầng và dữ liệu, khi hệ thống thanh toán còn mỏng, dữ liệu phân tán và chưa đủ an toàn. Thứ hai là thể chế và pháp lý, đòi hỏi khung pháp lý mở, linh hoạt, cho phép thử nghiệm trong mô hình sandbox. Thứ ba là nguồn nhân lực, cần đào tạo kỹ sư công nghệ chất lượng cao cùng chuyên gia tài chính, quản trị. Và cuối cùng là nguồn vốn, bởi đổi mới sáng tạo không thể đi xa nếu thiếu dòng vốn dài hạn cùng sự đồng hành thực chất từ Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Khu vực tư nhân cần đi đầu trong hợp tác công - tư để cùng Chính phủ kiến tạo tương lai. Quan trọng không chỉ là có chính sách đúng, mà là có tư duy đúng: tư duy cùng làm, cùng tạo ra giá trị. Thế kỷ 21 phải là thế kỷ của trí tuệ Việt Nam - một Việt Nam sáng tạo, làm chủ và tỏa sáng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico

Lúc đầu đổi mới, kinh tế dựa vào 3 trụ cột là: Xóa quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần và hội nhập quốc tế.

Cho biết nông nghiệp giúp đất nước thoát nghèo, công nghiệp và đầu tư nước ngoài giúp đất nước có thu nhập trung bình, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Thủ tướng tin tưởng khoa học công nghệ chuyển đổi số giúp Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng đúc kết, với người Việt Nam “càng áp lực, càng tạo đà phát triển”. Ông khẳng định, với tinh thần Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, doanh nghiệp đồng lòng, nhân dân ủng hộ “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, nền kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“3 tiên phong”, “2 lớn mạnh"

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện “3 tiên phong”, “2 lớn mạnh".

Tiên phong thứ nhất là trong góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển có thu nhập cao).

Thủ tướng mong doanh nghiệp gắn mục tiêu phát triển của mình với mục tiêu của đất nước góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược này.

Tiên phong thứ hai là trong phong trào thi đua yêu nước. Mỗi năm, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân có 1 sản phẩm sáng tạo, chứa đựng hàm lượng khoa học công nghệ cao, cân đo đong đếm được. Từ đó góp phần mang lại sự hùng cường, thịnh vượng cho đất nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thứ ba, tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Còn lớn mạnh thứ nhất được Thủ tướng nhắn nhủ là lớn mạnh vượt qua chính mình, giới hạn của bản thân để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa.

Nhà nước cần sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan để giải phóng nguồn lực đất đai, giúp doanh nghiệp tư nhân có thể kinh doanh ở quy mô lớn. Cùng với đó, là thay đổi mạnh mẽ tư duy theo hướng cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam lên vị trí hàng đầu trên thế giới; sử dụng tối đa công nghệ trong xử lý thủ tục hành chính, không để doanh nghiệp phải tiếp xúc với cán bộ; sử dụng các chuẩn đối sánh tốt nhất trong quản trị công của thế giới để giúp giải phóng tối đa nguồn lực phát triển của đất nước trong khu vực tư nhân. Chấp nhận điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất chính đáng của doanh nghiệp khi cần thiết để tạo vùng nguyên liệu, vùng sản xuất, khu công nghiệp chuyên ngành, khu nông nghiệp chuyên ngành, mang lại lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam... Ông Mai Hữu Tín, Phó trưởng ban IV, đồng Chủ tịch Ủy ban 2 ViPEL, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn U&I

“Càng áp lực càng nỗ lực. Tôi mong doanh nhân lớn mạnh hơn trong giới hạn của bản thân để tiến thẳng vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh”, Thủ tướng nói.

Hai là lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia sâu hơn và vươn lên trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

“Lớn mạnh phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công một mục tiêu xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước đã giao phó: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.

Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội, đất nước và giúp đỡ nhân dân.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng tặng hội nghị 20 chữ: “Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc”.