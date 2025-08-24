Theo công điện, thực hiện Nghị quyết số 66 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, 2026 và các công điện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, cơ quan đã thực hiện rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Đến nay, có 10 bộ, cơ quan đã trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt phương án. Trong đó, Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.315 TTHC và cắt giảm 872 ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của 4 bộ; 3 bộ, cơ quan đang trình Thủ tướng và 3 bộ, cơ quan đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng. Theo đó, dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 488 TTHC, đơn giản hóa 2.675 TTHC (chiếm tỷ lệ 74,86% tổng số TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh) và cắt giảm 2.028 trên tổng số 7.806 điều kiện kinh doanh (đạt tỷ lệ 26%).

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung thực hiện TTHC khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 34 tỉnh, thành phố đã được quan tâm nâng cấp. Từ ngày 1/7-23/8, tổng số hồ sơ tiếp nhận của 34 tỉnh, thành phố là 6,5 triệu hồ sơ TTHC, trong đó cấp xã 4,8 triệu hồ sơ TTHC (tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2024).

Người dân đi làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Hoài Thanh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, còn 2 bộ Y tế, Nội vụ chưa trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo đúng yêu cầu và 2 bộ Công Thương, Y tế dự kiến không đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh.

Hệ thống thông tin của một số bộ vẫn chưa kịp thời hoàn thành nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, việc bố trí cán bộ, công chức của một số cơ quan còn chưa bảo đảm đầy đủ, đáp ứng được đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Cơ sở vật chất kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu, chậm cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ nên không bảo đảm điều kiện làm việc. Số lượng TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại một số địa phương còn thấp...

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 127 và triển khai ngay một số nội dung.

Cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian, chi phí tuân thủ TTHC

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng 2 bộ Y tế, Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Thủ tướng phê duyệt, chậm nhất trước ngày 31/8.

Bộ trưởng 2 bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo đúng quy định, bảo đảm đạt các mục tiêu theo đúng yêu cầu, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/8; Bộ trưởng Công Thương tiếp tục rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung phương án, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn được giao.

Thực hiện TTHC thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn

Theo công điện, Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ phải rà soát, khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập của các hệ thống thông tin dùng chung thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ cũng phải tập trung hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

UBND 4 tỉnh Tuyên Quang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Lai Châu chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ khẩn trương cấp đủ chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cán bộ, công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống của các tỉnh trước sáp nhập, đảm bảo đầy đủ, chính xác. UBND các tỉnh Đồng Tháp, Điện Biên bố trí đầy đủ máy tính để hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là các “điểm nghẽn”, “ách tắc” trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, thành phố...