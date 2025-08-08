ISHCMC-AA toạ lạc tại 16 Võ Trường Toản, P. An Khánh, TP.HCM với trang thiết bị hiện đại.

Chương trình bằng tú tài AP - bước đệm vươn tới đại học top đầu thế giới

Thành lập năm 2005, ISHCMC-AA là một trong những trường quốc tế hàng đầu ở TP.HCM đào tạo chương trình giáo dục Mỹ, được công nhận bởi CIS và NEASC, đồng thời được College Board ủy quyền giảng dạy và cấp bằng Advanced Placement (AP) Capstone Diploma. Đây là chương trình được công nhận toàn cầu, giúp học sinh trung học tiếp cận khóa học cấp độ đại học, rèn luyện tư duy phản biện, nghiên cứu, thuyết trình và tăng sức cạnh tranh của hồ sơ ứng tuyển. Ngoài ra, với điểm cao trong các môn thi, học sinh có thể quy đổi tín chỉ tại các trường đại học ở Mỹ, Canada, Úc… từ đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí khi du học.

“Việc theo học các môn AP như AP Psychology, AP Seminar tuy thử thách nhưng lại trang bị các kỹ năng thực tiễn như viết học thuật và thuyết trình, giúp hồ sơ xét tuyển đại học của em nổi bật hơn để chinh phục các trường top đầu”, Đỗ Bảo Anh - nữ sinh khoá 2025 trúng tuyển UCLA, cho biết

Chất lượng đào tạo của ISHCMC-AA còn được bảo chứng bởi đội ngũ giáo viên quốc tế có trung bình hơn 16 năm kinh nghiệm, với 70% có bằng Thạc sĩ trở lên. Các thầy cô hiểu rõ cấu trúc, yêu cầu của các môn AP, kỳ vọng học thuật từ những đại học top đầu, đồng thời thường xuyên tham gia các hội thảo và khóa đào tạo AP toàn cầu để tiếp cận những nguồn tài liệu giá trị, mang đến cho học sinh những kiến thức chuyên sâu.

Môi trường học tập toàn cầu cho hành trình phát triển toàn diện

ISHCMC-AA nổi bật với cộng đồng học sinh đa quốc gia, môi trường đáp ứng sự phát triển toàn diện và lộ trình cá nhân hóa. Mỗi khía cạnh đều góp phần bồi dưỡng để các em hòa nhập với môi trường đại học toàn cầu trong tương lai.

Học tập cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia giúp học sinh hình thành tư duy toàn cầu. Không chỉ mở rộng thế giới quan về sự khác biệt, các em còn trực tiếp nâng cao kỹ năng giao tiếp và rèn luyện làm việc nhóm liên văn hóa - một kỹ năng “vàng” trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia nhiều hoạt động phát triển kỹ năng mềm như chương trình Trợ lý học sinh, Hội đồng học sinh, Đội trưởng Đội nhà, đội thể thao thi đấu chuyên nghiệp và tự tổ chức các sự kiện lớn trong trường, từ đó trở nên tự tin, độc lập, biết quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và lãnh đạo.

Học sinh ISHCMC-AA học tập và phát triển trong môi trường đa văn hoá

Tại ISHCMC-AA, mỗi học sinh có cố vấn học tập cùng chuyên viên tư vấn đồng hành để khám phá thế mạnh, phát triển cá nhân và xây dựng lộ trình học tập, từ đó định hướng nghề nghiệp từ sớm và giúp các em hiểu sâu ngành học, góp phần chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển tốt hơn.

Những con số biết nói

Với chất lượng đào tạo vượt trội được bảo chứng bởi các thành tích đáng tự hào, ISHCMC-AA trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ học sinh vươn ra toàn cầu.

Năm 2024, học sinh ISHCMC-AA tham gia kỳ thi AP đạt 35 điểm tuyệt đối, với tỷ lệ đỗ trung bình các môn đạt 80%, vượt mức trung bình toàn cầu là 60%. Trường có tỷ lệ đỗ 100% ở các môn như AP Calculus, AP Precalculus, AP Microeconomics, AP US Government, AP World History, AP Music và AP Art - nhiều môn trong số đó vượt điểm trung bình toàn cầu.

Học sinh ISHCMC-AA còn vượt chuẩn trung bình Mỹ trong các bài đánh giá MAP, với điểm số môn Toán cao hơn rõ rệt và kỹ năng Đọc - Hiểu vượt chuẩn chỉ sau 2 năm học. Các thế hệ ISHCMC-AA đã trúng tuyển 38/100 đại học hàng đầu tại Mỹ, top 5 đại học hàng đầu tại Canada và Úc, bao gồm những cái tên nổi bật như UCLA, NYU, ĐH Purdue, UC San Diego, ĐH Illinois Chicago, ĐH Massachusetts Amherst, ĐH Toronto, ĐH British Columbia, ĐH Sydney, ĐH Monash,...

Gần đây nhất, học sinh khoá 2025 cũng đã nhận được hơn 44,4 triệu USD học bổng từ các trường danh tiếng, với hơn 611 thư nhập học từ đại học tại Mỹ, Canada, Úc, Anh, và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, tất cả học sinh được nhận vào ít nhất 1 trong 3 trường nguyện vọng đại học của các em.

ISHCMC-AA chắp cánh cho khoá 2025 đặt chân đến các đại học danh tiếng

Thành công vào đại học top đầu không đến trong một sớm một chiều, mà là kết quả của hành trình đầu tư dài hạn. ISHCMC-AA là nơi góp sức kiến tạo những công dân toàn cầu vươn mình đến tương lai rực rỡ.

