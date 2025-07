ThS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương cho hay, chiến lược lựa chọn và đặt nguyện vọng xét tuyển đại học là rất quan trọng.

Theo bà Hà có 3 nguyên tắc.

Trước hết, khi đặt nguyện vọng trên Hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT, có thể chia làm 3 nhóm nguyện vọng. Thứ nhất là nhóm nguyện vọng an toàn, có thể đặt 3 nguyện vọng. “Chúng ta có thể xem qua những ngành/chương trình nào mà trong những năm trước có điểm chuẩn xét tuyển thấp hơn so với mức điểm mà mình có”, bà Hà nói về nhóm nguyện vọng an toàn.

Thứ hai là nhóm nguyện vọng ở mức mục tiêu, ‘vừa sức’ với tổng điểm mà mình có. Ở nhóm này, các thí sinh có thể đăng ký 3 nguyện vọng hoặc nhiều hơn.

Thứ ba là nhóm nguyện vọng ‘mơ ước’, có thể 3-4 nguyện vọng vào những ngành/trường mà có điểm chuẩn năm ngoái có thể hơi cao hơn một chút so với mức điểm chúng ta có.

Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương.

Ngoài ra, theo bà Hà, khi đặt nguyện vọng trên Hệ thống xét tuyển, thí sinh lưu ý đừng giới hạn, chọn quá ít nguyện vọng. “Bởi Hệ thống của Bộ không giới hạn số lượng nguyện vọng mà quan trọng chúng ta thấy phù hợp”, bà Hà nói.

Đặc biệt, theo bà Hà, điều quan trọng là thí sinh hãy đặt nguyện vọng theo thứ tự yêu thích của thí sinh. “Tức các em yêu thích nguyện vọng nào nhất thì hãy đặt lên trên cùng, rồi lần lượt theo mức độ yêu thích giảm dần. Bởi hệ thống sẽ xét lọc từ trên xuống dưới”, bà Hà khuyên.

Nguyên tắc cuối cùng là thí sinh không nên chỉ tập trung vào một trường. “Ví dụ, thí sinh yêu thích khối ngành kinh tế - kinh doanh, có thể đặt nguyện vọng vào các ngành của Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính,...”, bà Hà nói và cho rằng chiến lược đăng ký có thể giúp các thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2025.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, nếu như một ngành xét tuyển bằng 4-5 tổ hợp thì Hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ tự động chọn tổ hợp nào có điểm cao nhất của thí sinh để xét. “Như vậy, thí sinh không phải lo việc này. Đây là việc của Hệ thống xét tuyển”, ông Thảo chia sẻ.