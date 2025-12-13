Quỹ đầu tư mạo hiểm của Hà Nội ra mắt ngày 20/12

Tại Diễn đàn Chính sách quốc gia Hợp tác quốc tế về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tổ chức sáng 13/12, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, cho biết Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố sẽ chính thức ra mắt ngày 20/12 với ngân sách ban đầu 600 tỷ đồng, dự kiến bố trí 2.000 tỷ cho đầu tư mạo hiểm.

“Đây là sự thay đổi lớn về nhận thức và tư duy, chúng tôi chấp nhận đầu tư mạo hiểm và rủi ro, chính quyền cùng tham gia với các nhà đầu tư”, ông Trương Việt Dũng nói.

Ông nhắc lại nguyên lý cốt lõi của Quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước và địa phương, đó là Nhà nước không làm thay thị trường, mà đóng vai trò kiến tạo và chia sẻ rủi ro ban đầu; đồng đầu tư công – tư, ưu tiên tư nhân dẫn dắt, coi vốn nhà nước là vốn mồi để thu hút nguồn lực xã hội; Chấp nhận rủi ro danh mục cao hơn thông lệ, tập trung vào đổi mới sáng tạo, công nghệ lõi, công nghệ xanh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu khai mạc sự kiện sáng 13/12. Ảnh: Vũ Hiếu

Để đạt được cam kết tăng trưởng 11% năm sau, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Không có con đường nào khác, bên cạnh làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng, phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Dẫn kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế như Hoa Kỳ, ông Trương Việt Dũng khẳng định đổi mới sáng tạo chỉ có thể nảy sinh khi xã hội cho phép thử nghiệm và có cơ chế hấp thụ rủi ro một cách văn minh, có kiểm soát.

Ở đó, rủi ro được phân bổ và quản trị thông qua các thiết chế thị trường, trong đó quỹ đầu tư mạo hiểm giữ vai trò trung tâm, giúp nhiều quốc gia hình thành các doanh nghiệp công nghệ có sức cạnh tranh toàn cầu.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ đồng hành cùng các Bộ, ngành để triển khai hiệu quả các cơ chế mới; đồng thời tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, hạ tầng đổi mới sáng tạo và năng lực thực thi ở cấp địa phương.

Lãnh đạo thành phố mời gọi các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup trong nước và quốc tế đến với Hà Nội, “nơi chính quyền luôn sẵn sàng kiến tạo, đồng hành dài hạn để biến ý tưởng sáng tạo thành giá trị thực cho xã hội”.

Mỗi địa phương nên có startup “linh dương đồng cỏ” của riêng mình

Có mặt tại sự kiện, nhiều diễn giả đến từ các quỹ đầu tư, ngân hàng và tổ chức quốc tế đã đưa ra những nhận định, đánh giá về mô hình hợp tác công – tư trong đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo để giải quyết những thách thức trong chuyển đổi kép và đô thị thông minh.

Đồng thời, cung cấp những huyến nghị để xây dựng chính sách quốc gia, địa phương định hướng phát triển cho thị trường đầu tư mạo hiểm Việt Nam.

Các diễn giả đều đánh giá cao việc Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hoàn thiện thể chế và sự cam kết với đầu tư mạo hiểm.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cần có màng lọc để việc đầu tư có chất lượng và hiệu quả; cũng như có các cơ chế ưu tiên để nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường trong nước, hướng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam.

Ông David Lewis, Chủ tịch kiêm CEO Energy Capital Vietnam (ECV), nhận định Việt Nam có tiềm năng và cơ hội lớn để trở thành trung tâm công nghệ của khu vực, với sự kết hợp giữa tầm nhìn Chính phủ, sức mạnh tư nhân và dòng vốn quốc tế.

“Chỉ trong 20 năm nữa, Việt Nam sẽ không cần hỏi ‘làm thế nào để thu hút vốn’ mà câu hỏi sẽ là ‘làm thế nào để quản trị vốn tốt hơn'”, ông chia sẻ.

Ông Samuel Ang, Chuyên gia cấp cao, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đưa ra các đề xuất thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Ảnh: Du Lam

Trong khi đó, từ góc độ ngân hàng, ông Samuel Ang, Chuyên gia cấp cao, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đề xuất một chiến lược tập trung vốn vào các "gazelle" (linh dương đồng cỏ).

Ông định nghĩa “linh dương đồng cỏ” là các công ty tăng trưởng cao, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp nhưng có khả năng mở rộng nhanh chóng và đặc biệt là tạo ra 40% công việc mới.

Những linh dương này được xác định thông qua ba tín hiệu chính: họ phải là các công ty công nghệ cứng (hard tech) non trẻ (dưới 5 tuổi) và phải giải quyết được các vấn đề hạ tầng mang tính hệ thống có khả năng nhân rộng.

Các ngân hàng như ADB có thể đóng vai trò là lớp giảm thiểu rủi ro, giúp xác thực những Gazelle này để thu hút thêm vốn đầu tư mạo hiểm.

Ông khuyến nghị các địa phương nên lập ra một danh sách “linh dương đồng cỏ” của riêng mình, tập trung vào các lĩnh vực như AI, bán dẫn, và cơ sở hạ tầng xanh; quỹ đầu tư của nhà nước có thể sử dụng mô hình quỹ mẹ; trong khi startup cần hướng đến giải quyết các vấn đề đặc thù của địa phương, như với Hà Nội là giao thông hay rác thải.

Ưu tiên đầu tư cho công nghệ xanh và công nghệ khí hậu cũng là quan điểm của ông Juhern Kim, Trưởng đại diện tại Việt Nam, Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GCGI), đặc biệt khi Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông đề xuất các mô hình quỹ chung, quỹ mẹ (Fund of Fund), quỹ hỗn hợp để thúc đẩy đầu tư và đồng đầu tư.