Bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội, bởi mỗi sinh viên Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học.

Năm nay, kỳ thi bác sĩ nội trú có quy mô lớn nhất với gần 1.000 thí sinh tham dự. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện.

Sau khi biết điểm, những thí sinh có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên, lần lượt cho đến khi hết chỉ tiêu. Những thí sinh có điểm thấp hơn sẽ không còn cơ hội chọn ngành khi chỉ tiêu đã kín.

Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, có 7 người lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Thủ khoa kỳ thi này là Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) cũng chọn chuyên ngành này.

Xếp sau đó là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 người lựa chọn. Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình cũng là hai chuyên ngành “cháy” chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên.

Các chuyên ngành khác được top 20 thí sinh lựa chọn còn có: Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa, Nội tim mạch.

Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình.

Năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực thí sinh nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới.

Ông Tú cũng nhấn mạnh, lựa chọn chuyên ngành không chỉ là “chọn nghề” mà còn là “nghề chọn người”. Thành công sẽ thuộc về những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề.

“Các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm đào tạo khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhắn nhủ tới các tân bác sĩ nội trú trong ngày lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú năm 2025.