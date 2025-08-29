Ngày 29/8, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo sẽ tuyển sinh bổ sung 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 17.

Ngành Công tác xã hội là ngành mới bắt đầu tuyển sinh từ năm nay.

Thí sinh trong cả nước có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Năm nay, điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Hà Nội dao động 17-28,7. Công tác xã hội cùng hai ngành khác có điểm chuẩn thấp là Y học dự phòng, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa – cùng lấy 17 điểm.

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 sinh viên với hai phương thức là xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo công bố, trong năm học này, mức học phí vào các ngành của trường dự kiến dao động 16,9-62,2 triệu đồng/năm học, tăng từ 1,9 đến 7 triệu đồng so với năm 2024.

Trong đó, các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất là 62,2 triệu đồng/năm, tăng khoảng 7 triệu đồng/năm học.

Các ngành Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng chương trình tiên tiến, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng học phí 47,2 triệu đồng/năm, tăng khoảng 5,4 triệu đồng/năm.

Các ngành còn lại dao động 16,9-31,1 triệu đồng/năm, trong đó Tâm lý học và Công tác xã hội là ngành có học phí thấp nhất Trường Đại học Y Hà Nội.