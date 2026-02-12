Theo Thông tư về quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD-ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai.

Trong trường hợp chọn thi tuyển, để thống nhất và đảm bảo kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, không gây tốn kém, kỳ thi sẽ gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD-ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

Đến hiện tại, hàng loạt địa phương đã công bố môn thi thứ 3 để nhà trường và học sinh chủ động trong việc ôn tập.

Hầu hết các địa phương đều lựa chọn môn thứ 3 vào lớp 10 là Ngoại ngữ. Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM là địa phương đầu tiên công bố ba môn thi lớp 10 năm 2026, gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Còn ở Hà Nội, Sở GD-ĐT cũng công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm 2026 là Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, tương tự như năm ngoái.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Trong số các tỉnh, thành đã công bố môn thi lớp 10, chỉ có tỉnh Tuyên Quang chọn bài thi thứ 3 là Khoa học tự nhiên. Bài thi này có hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải thi tuyển các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

Còn lại, hầu hết các tỉnh đều chọn môn thi thứ ba là Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh). Ngoài ra, thí sinh có thể chọn các thứ tiếng như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn… tùy theo từng địa phương.

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh như sau:

STT Tỉnh, thành Môn thi vào lớp 10 1 TPHCM Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) 2 Đà Nẵng Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật) 3 Huế Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật) 4 Tuyên Quang Toán, Văn, Khoa học tự nhiên 5 Thái Nguyên Toán, Văn, Tiếng Anh 6 Nghệ An Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 7 Thanh Hóa Toán, Văn, Tiếng Anh 8 Cần Thơ Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 9 Cao Bằng Toán, Văn, Tiếng Anh 10 Lạng Sơn Toán, Văn, Tiếng Anh 11 Hải Phòng Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn) 12 Ninh Bình Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga) 13 Vĩnh Long Xét tuyển 14 Đồng Tháp Toán, Văn, Tiếng Anh 15 Hà Nội Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn) 16 Đồng Nai Toán, Văn, Tiếng Anh 17 Hưng Yên Toán, Văn, Tiếng Anh 18 Quảng Ninh Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) 19 Quảng Trị Toán, Văn, Tiếng Anh 20 Lào Cai Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung) Trước đó, tỉnh Sơn La cũng dự kiến chọn môn thi thứ 3 là bài thi tổ hợp, tích hợp kiến thức của các môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, Sở GD-ĐT tỉnh này quyết định chưa tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tác động và lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp.