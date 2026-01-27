Thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu nêu tại Hội nghị sơ kết học kỳ I giáo dục phổ thông TPHCM năm học 2026-2027 vừa diễn ra. Theo ông, việc tuyển sinh lớp 10 sẽ được thực hiện theo lộ trình. Khi hệ thống trường công lập đủ đáp ứng nhu cầu, thành phố mới tiến tới xét tuyển nhằm giảm áp lực cho học sinh.

“Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục đặt mục tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường (từ 3 đến dưới 18 tuổi). Hiện nay, Sở GD-ĐT đang phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất, tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất theo lộ trình, nhằm tăng cường xây dựng thêm trường lớp, trong đó có các trường THPT”, ông Hiếu thông tin.

Trên thực tế, nhiều năm qua, công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM gặp không ít khó khăn do hệ thống trường THPT phân bố chưa đồng đều, trong khi dân số cơ học tăng nhanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Điều này dẫn đến tình trạng điểm chuẩn ở một số khu vực biến động mạnh, khiến nhiều học sinh phải đi học xa nhà hoặc không có cơ hội vào trường công lập.

Thi vào lớp 10 ở TPHCM

Mới đây, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã kiến nghị UBND TP và các sở, ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tế nhu cầu từng khu vực, không phụ thuộc địa giới hành chính mà căn cứ vào số lượng học sinh và bán kính phục vụ. Đồng thời, cần làm tốt công tác dự báo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng khu vực để xác định quy mô, số lượng trường lớp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm, bảo đảm quỹ đất phát triển giáo dục; ưu tiên sử dụng đất công, đất sạch, đất có khả năng xây dựng trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, nhiều khu đất quy hoạch cho giáo dục nằm trong khu dân cư đông đúc, việc giải phóng mặt bằng, bồi thường gặp nhiều khó khăn, cùng với các vướng mắc pháp lý, gây trở ngại cho quá trình triển khai.

Ngoài ra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM cũng đề xuất xem xét chuyển dự án Trường THPT Long Thạnh Mỹ thành trường liên cấp THCS - THPT nhằm giảm áp lực phân luồng học sinh.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, thành phố có gần 172.000 học sinh lớp 9, con số cao nhất từ trước đến nay. Sau sắp xếp, toàn TPHCM có 176 trường THPT công lập, trong đó có 4 trường THPT chuyên gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 2026, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác phân luồng, phấn đấu 100% học sinh sau THCS được tiếp tục học tập ở các loại hình phù hợp. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành bậc THPT và tương đương, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Riêng kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, TPHCM dự kiến huy động khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập, tương đương khoảng 120.000 học sinh. Hiện nay, ngành giáo dục thành phố đang triển khai công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 tại các trường THCS, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027.