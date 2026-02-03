Mang đầy balo sách vở về quê, học cả trên xe ô tô

Có con gái lớn đang học lớp 9 và con trai bé học lớp 3, chị Phạm Nguyên Hà (Hà Nội) cho biết chưa năm nào gia đình chị về quê ăn Tết mà con không mang theo sách vở.

Năm nay, con lớn nhà chị chuẩn bị thi vào lớp 10 với mục tiêu đỗ vào một trường top đầu ở Hà Nội. Trong các lần thi thử, điểm của cô bé đều ở mức “khá ổn”, đạt khoảng 8,5 điểm mỗi môn. Tuy nhiên, theo chị, để chắc chắn hơn, con cần đạt từ 9 điểm. Vì thế, tranh thủ đợt nghỉ Tết, con phải ôn luyện thêm nhiều bài tập.

“Năm nay, gia đình tôi chọn ăn Tết ngoại ở Quảng Bình. Cả đi lẫn về, mỗi chiều mất khoảng 7 tiếng di chuyển. Chưa kể, gia đình còn tranh thủ về quê nội ở Hưng Yên trước Tết nữa. Vì thế, thời gian học của con thực tế không nhiều. Như năm ngoái, con còn tranh thủ học bài ngay trên xe”, chị Hà nói.

Với cậu con trai lớp 3, chị Hà “đau đầu” hơn khi con không tự giác. Đợt nghỉ hè vừa qua, chị cho con “nghỉ thả phanh”, đến khi quay lại lớp gần như quên hết kiến thức, làm sai cả những bài đơn giản.

“Rút kinh nghiệm, đợt Tết này tôi sẽ yêu cầu con dù nghỉ vẫn phải ngồi vào bàn học ít nhất một tiếng mỗi ngày. Nếu năm nay cô giáo không giao bài, mẹ cũng phải tìm thêm bài tập để con làm, tránh rơi rụng hết chữ”, chị nói.

Theo chị, việc học trong Tết với học sinh tiểu học chủ yếu để “làm nóng” kiến thức. Học sinh nghỉ dài sẽ rất hay quên và mất tập trung. Nếu không học gì suốt thời gian dài, trẻ sẽ phải mất thời gian để bắt nhịp lại sau Tết. Vì vậy, việc duy trì đều đặn mỗi ngày một chút là điều cần thiết.

Giữ nề nếp học tập trong Tết, chỉ nghỉ ngày mùng Một

Cùng chung nỗi lo, chị Nguyễn Thu Huyền (Hà Nội) đã yêu cầu cô con gái lớp 6 phải lập một “thời khóa biểu Tết” chi tiết. Chị cho hay năm nay học sinh được nghỉ dài từ ngày 27 đến hết mùng 6 Tết, vì thế, con vẫn cần duy trì thói quen học tập mỗi ngày một chút để “giữ nhịp”. Riêng mùng 1 Tết và các buổi tối, con được vui chơi, chúc Tết thoải mái.

Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày nhưng với nhiều gia đình, đây không phải là quãng thời gian để học sinh “xả hơi”. Ảnh minh họa

Còn với cậu con trai chuẩn bị thi vào lớp 10, theo chị “không được lơ là trong dịp này”. Chị đánh giá kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội cạnh tranh khốc liệt, thậm chí “căng” hơn cả thi đại học vì số lượng chỉ tiêu có hạn, do đó con không thể “xả hơi quá đà”.

“Bố mẹ không dám buông vì chỉ cần lơ là, con sẽ tụt lại phía sau. Vì thế, con nghỉ Tết nhưng không được quên nhiệm vụ, tránh học chểnh mảng, xáo trộn nề nếp”, chị nói.

Thời gian này, vợ chồng chị khuyến khích con luyện đề, đồng thời ghi chú lại những phần chưa hiểu để hỏi thầy cô sau Tết, chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi quan trọng sắp tới.

Trong khi đó, chị Thu Mai (Hưng Yên) cho rằng Tết nên là khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng, nhưng tái tạo không có nghĩa là buông lỏng hoàn toàn. Ngoài ra, đây cũng là khoảng thời gian hiệu quả để con “tăng tốc” nếu biết tận dụng.

“Nếu nghỉ hoàn toàn suốt 7-10 ngày, đặc biệt ở các môn cần tư duy liên tục như Toán, Ngoại ngữ, Vật lý… con rất dễ quên công thức, cấu trúc ngữ pháp và mất cảm giác làm bài. Sau Tết, con lại phải mất thời gian chỉ để khởi động lại”, chị phân tích.

Theo chị, trong những ngày đầu năm yên tĩnh, khi không phải dậy sớm đến trường và cuốn vào lịch học dày đặc, con có thể chọn khung giờ phù hợp nhất để ôn tập.

Tuy nhiên, chị nhấn mạnh con học không đồng nghĩa với “mất Tết”. “Nếu trẻ học liên tục 5-6 tiếng mỗi ngày dịp Tết, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Nhưng nếu chỉ 60-90 phút/ngày, ôn tập nhẹ nhàng hay đọc lại kiến thức thì con vẫn đủ thời gian vui chơi”, chị nói.