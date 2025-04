Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác học thuật quốc tế (International Academic Partnership Program - IAPP) do Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT Việt Nam cùng Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE) triển khai nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ.

15 trường đại học của Việt Nam khu vực từ Đà Nẵng trở vào gồm: Đại học Đà Nẵng, Đại học Nha Trang, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM, Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học An Giang, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Đông Á, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Lạc Hồng, Đại học Nông lâm TPHCM, Đại học Việt Đức, Đại học Cần Thơ.

15 trường đại học Việt Nam và 21 trường đại học Mỹ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chương trình tọa đàm IAPP ở Trường Đại học quốc tế Sài Gòn. Ảnh: TT

Đại diện của 21 trường đại học ở Mỹ đến Việt Nam gồm: Colorado State University; Duke University; North Carolina A&T State University; Ohio University; Oklahoma State University; Orange Coast College; Oregon State University; Rutgers University; Stanford University; The University of Tulsa; Towson University; University of Alabama; University of Cincinnati; University of Connecticut; University of Illinois Urbana-Champaign; University of Kentucky; University of Massachusetts Amherst; University of Nebraska–Lincoln; University of Vermont; University of Wyoming; Washington University in St. Louis.

Các trường đại học của hai nước gặp gỡ, trao đổi về tầm nhìn, chiến lược hợp tác và tìm kiếm cơ hội triển khai các chương trình đào tạo liên kết, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên và giảng viên. Các chuyên gia về hợp tác quốc tế sẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giúp các trường Việt Nam định hướng kế hoạch hợp tác hiệu quả.

Ông Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho hay, mong muốn của trường tiến đến việc hợp tác sâu rộng về đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên với nhiều trường đại học lớn của Mỹ, mở rộng cơ hội cho sinh viên được lựa chọn đa dạng các chương trình đào tạo, tiếp cận tri thức tiên tiến ngay tại trường. Mặt khác đây cũng là cơ hội mới đầy triển vọng cho sinh viên trong việc bước ra thế giới và chinh phục thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Theo PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, nhà trường cam kết xây dựng các mô hình hợp tác thiết thực, dài hạn với các trường đại học Mỹ, đặc biệt trong đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu ứng dụng.

Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Tiến Dũng nhìn nhận, một trong những thách thức lớn hiện nay đối với giáo dục đại học Việt Nam chính là vấn đề chất lượng.

Ông Dũng kỳ vọng việc này không chỉ mở ra cơ hội đẩy mạnh yếu tố quốc tế trong các trường đại học tại Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả quản trị và năng lực điều hành, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập toàn cầu. Các trường sẽ có được kế hoạch hợp tác chi tiết. Bộ GD-ĐT luôn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ các cơ sở giáo dục đại học, phối hợp cùng những cơ quan liên quan tìm ra giải pháp phù hợp và hiệu quả.