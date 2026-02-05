Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Phú Thọ) vừa điều trị thành công một ca bệnh Whitmore (còn gọi là bệnh melioidosis).

Bệnh nhân là ông N.V.T. (54 tuổi, trú tại phường Phúc Yên), có nhiều bệnh lý nền, trong đó có đái tháo đường. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong cao.

Theo người nhà, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, ông T. sốt cao, ho và khó thở. Dù ông đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, ngược lại sốt liên tục và khó thở ngày càng tăng. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp - viêm phổi trên nền đái tháo đường, được điều trị bằng kháng sinh, thở máy không xâm nhập và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện, người bệnh tiếp tục sốt cao, ý thức giảm dần, huyết áp tụt nhanh, diễn biến sang sốc nhiễm khuẩn.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành nuôi cấy đờm nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Whitmore. Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ê-kíp điều trị đã nhanh chóng điều chỉnh phác đồ kháng sinh đặc hiệu, kết hợp hồi sức tích cực toàn diện.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Sau 6 ngày điều trị tích cực, người bệnh thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và cắt sốt. Sau 21 ngày điều trị, kết quả nuôi cấy đờm không còn phát hiện vi khuẩn gây bệnh. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định, tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng theo phác đồ để phòng ngừa tái phát.

Bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở cả người và động vật. Vi khuẩn gây bệnh thường tồn tại trong đất và nguồn nước bị ô nhiễm, có thể xâm nhập vào cơ thể qua da trầy xước, niêm mạc, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa.

Sau khi xâm nhập, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết và hình thành các ổ áp xe tại nhiều cơ quan như phổi, gan, lách, da, thậm chí cả hệ thần kinh trung ương. Những người thường xuyên tiếp xúc với đất, nước bẩn như nông dân, người lao động ngoài trời có nguy cơ mắc bệnh cao. Đặc biệt, người có bệnh nền mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim mạch, gan, thận hoặc suy giảm miễn dịch thường có diễn biến bệnh nặng, đáp ứng điều trị kém và tiên lượng dè dặt.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, các ca bệnh Whitmore có xu hướng gia tăng vào mùa mưa lũ, tập trung nhiều từ tháng 9 đến tháng 11. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, từ sốt, ớn lạnh, suy hô hấp, viêm phổi, loét da, viêm đường tiết niệu đến nhiễm trùng huyết, suy đa tạng.

“Whitmore là bệnh khó chẩn đoán, dễ nhầm với các bệnh nhiễm trùng khác và có tỷ lệ tử vong cao, có thể lên tới 40% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời”, PGS.TS Cường cảnh báo.

Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh Whitmore. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, hạn chế tiếp xúc với đất và nước bẩn, sử dụng đồ bảo hộ lao động khi làm việc ngoài trời, chăm sóc kỹ các vết thương hở và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để được khám và điều trị kịp thời.