Sáng 4/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, ngày 3/2, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân L.V.T. (31 tuổi) trong tình trạng sốc chấn thương nặng, đau bụng dữ dội sau tai nạn hy hữu khi bị tạ rơi trúng vùng bụng.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị vỡ gan độ IV, ổ chảy máu đang hoạt động mạnh. Đây là tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Hình ảnh lá gan bị vỡ của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước tình huống khẩn cấp, thay vì lựa chọn phẫu thuật mổ mở truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch (nút mạch) - phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn.

Ca can thiệp do ê-kíp can thiệp mạch của Khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện với sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ CKII Ngô Vĩnh Hoài, Phó Trưởng khoa. Nhờ hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ đã xác định chính xác vị trí tổn thương và kiểm soát hoàn toàn điểm chảy máu.

Các bác sĩ đang thực hiện ca mổ. Ảnh: BVCC

Song song đó, ê-kíp gây mê hồi sức do bác sĩ CKII Lê Nguyễn An, Trưởng khoa Gây mê hồi sức cùng bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người bệnh trong suốt quá trình can thiệp, dù bệnh nhân đang trong tình trạng sốc nặng.

Theo các bác sĩ, kỹ thuật nút mạch gan có nhiều ưu điểm vượt trội như không cần mổ mở, cầm máu nhanh và hiệu quả, bảo tồn tối đa nhu mô gan lành, giúp rút ngắn thời gian hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.