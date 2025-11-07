Sáng 7/11, UBND xã Ea Súp thông tin, do nước lũ dâng cao khiến 23 con trâu của người dân bị nhấn chìm trong nước lũ. Địa phương kêu gọi thương lái thu mua cho bà con.

Theo đó, vào tối 6/11, cơn bão Kalmaegi kèm nước lũ đã tràn về xã Ea Súp khiến 23 con trâu của người dân chăn thả ngoài đồng đã bị nhấn chìm.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với thôn, buôn kêu gọi thương lái đến mua giúp cho người dân.

Theo một cán bộ xã Ea Súp, ngoài 23 con trâu bị chết, địa phương còn bị thiệt hại một số hoa màu như thuốc lá và mía.

Liên quan đến cơn bão Kalmaegi, các địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã bị thiệt hại nặng nề, 2 người bị tử vong do nhà sập; nhiều nhà cửa, đường sá, lồng bè nuôi cá và hoa màu bị thiệt hại, hư hỏng.

Ngoài ra có hàng ngàn hộ dân phải di dời do nước lũ dâng cao. Hiện chính quyền địa phương đang huy động tối đa các lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão.