XEM VIDEO: Gió to, sóng lớn tại đảo Lý Sơn chiều 6/11

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, ông Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tự vẫn tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.

Thấy vậy, ông Phan Duy Q. (SN 1978, trú thôn Tây An Vĩnh) và Lê Văn S. (SN 1988, trú thôn Tây An Hải) liền dùng thúng bơi ra cứu.

Tuy nhiên, sau khi vớt được ông C., do gió mạnh, sóng lớn, cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm, song đến 17h50 phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Hiện ba người trên vẫn mất tích trên vùng biển Lý Sơn.