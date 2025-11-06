Clip chính quyền xã Ba Vì vận động 23 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở:

Tối 6/11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền địa phương đã hoàn thành việc sơ tán 23 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, trong bối cảnh bão số 13 (Kalmaegi) đang gây mưa to, gió mạnh trên địa bàn.

Theo ông Thuận, khoảng 18h30 cùng ngày, lãnh đạo xã nhận được tin báo của Trưởng thôn Tà Noát về việc xuất hiện vết nứt lớn trên sườn núi Wang Với, đe dọa khu dân cư sinh sống bên dưới chân núi.

Người dân trong thôn Tà Noát, xã Ba Vì được di dời đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở. Ảnh: N.X

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ xung kích phòng chống thiên tai của xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động và hỗ trợ người dân di dời đến ở xen ghép tại các hộ có nhà kiên cố trong thôn.

Ông Thuận cho biết, do mưa to, gió lớn ảnh hưởng của bão số 13 nên chính quyền địa phương chưa thể tiếp cận, kiểm tra hiện trạng vết nứt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, công tác sơ tán được ưu tiên hàng đầu. Sau khi bão tan, xã sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm và có biện pháp xử lý phù hợp.

Hiện khu vực xã Ba Vì vẫn có mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, nguy cơ sạt lở đất cao. Chính quyền xã duy trì lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra tình huống xấu.