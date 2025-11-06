XEM CLIP: (Nguồn: Minh Thư)

Tối 6/11, tại khu vực biển Tam Quan (tỉnh Gia Lai), nước biển dâng cao, sóng lớn liên tục tràn qua bờ kè, bãi cát, cuộn mạnh vào khu dân cư ven biển khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Theo hình ảnh ghi lại, vào khoảng 19h30, sóng dữ ập vào, nước biển dâng sâu, tràn thẳng vào sân và nền các ngôi nhà cấp bốn. Một số hộ dân đã chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

“Nhiều năm rồi mới thấy nước biển dâng sâu như vậy, sóng đánh ầm ầm ngay trước hiên nhà", một người dân địa phương chia sẻ.

Đến tối cùng ngày, khu vực ven biển Tam Quan vẫn hứng chịu gió mạnh, mưa lớn, nước biển tiếp tục dâng cao. Chính quyền địa phương đang túc trực, hỗ trợ người dân di dời, đảm bảo an toàn tính mạng trong bão số 13.

