Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trí thức nói chung và trí thức lĩnh vực khoa học, công nghệ nói riêng là vốn quý của dân tộc.

Trong hai ngày 27 và 28/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.

Được thành lập năm 1983, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội. Từ một tổ chức thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam ngày nay trở thành tổ chức trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đến hết tháng 7/2026, hệ thống Liên hiệp Hội có 34 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 92 hội ngành toàn quốc và 575 tổ chức khoa học và công nghệ.

Mạng lưới này tạo nền tảng để tập hợp đội ngũ trí thức trên nhiều lĩnh vực, đồng thời mở rộng sự tham gia của trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trí thức nói chung và trí thức lĩnh vực khoa học, công nghệ nói riêng là vốn quý của dân tộc.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của trí thức, từ đó, đội ngũ trí thức đã có những đóng góp thiết thực, cùng các giai cấp, tầng lớp nhân dân làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh: “Để đạt được hai mục tiêu 100 năm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta không thể đi theo lối mòn của mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ. Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, trong đó có Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 45 thể hiện tư duy đột phá và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng đối với khoa học và công nghệ nói chung và đội ngũ trí thức”.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhấn mạnh Đại hội IX diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Theo ông, khoa học, công nghệ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng đang tạo ra những yêu cầu mới rất cao, đòi hỏi những bước đột phá đối với sự phát triển đất nước.

Điều này đồng thời đặt lên vai đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trọng trách lớn hơn. Không chỉ đóng góp bằng nghiên cứu, đội ngũ trí thức được kỳ vọng tham gia sâu hơn vào quá trình giải quyết những bài toán phát triển của đất nước, cung cấp luận cứ khoa học và thúc đẩy ứng dụng các thành tựu công nghệ vào thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ VIII, tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục là một trong những hoạt động nổi bật. Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý nhiều dự thảo văn kiện, chính sách, dự án luật, chương trình, đề án và dự án quan trọng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách.

Không chỉ tham gia tư vấn chính sách, hệ thống Liên hiệp Hội còn triển khai rộng rãi hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

Các phương thức ngày càng đa dạng, từ báo chí, xuất bản, hội nghị, hội thảo, tập huấn đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sử dụng nền tảng số.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ cũng ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn.

Từ năm 2020 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và địa phương hằng năm triển khai hàng trăm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu ở nhiều cấp độ, đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Với 489 đại biểu chính thức tham dự Đại hội IX, trong đó 233 người có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học và 94 người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, Đại hội cho thấy nguồn lực trí thức là một trong những nền tảng quan trọng để Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.