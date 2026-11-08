Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 24 người để điều tra về việc mang theo kiếm, mác, vỏ chai chứa xăng, chạy qua tuyến đường để hẹn nhau hỗn chiến, khiến hai thanh niên bị thương.

Ngày 8/11, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 24 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trong số này, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng, gồm Lê Huỳnh Đức (19 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (19 tuổi), Trương Hùng Quốc Khánh (20 tuổi, cùng trú phường Nam Nha Trang); Nguyễn Văn Quốc (19 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Tấn Bon (19 tuổi, trú xã Bắc Ninh Hòa).

Số còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an khởi tố nhóm người để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CAKH

Theo điều tra, H.N.H.G. (17 tuổi, trú xã Cam Lâm) và T.G.H. (chưa rõ lai lịch) hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Hồi gần giữa tháng 3, hai người này rủ theo hàng chục thanh niên mang theo nhiều hung khí như kiếm, mác, ná thun bắn bi sắt và vỏ chai chứa xăng hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Đường Sắt trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tây Nha Trang, để giải quyết mâu thuẫn.

Gặp nhau tại điểm hẹn, hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến V.T.P. và N.M.K. (người trong nhóm H.) bị chém, tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 48% và 34%.

Ngoài ra, theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trên đường kéo đến điểm hẹn, hai nhóm này chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường trung tâm phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh, gây mất an ninh trật tự.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.