Ngày 3/9, Công an xã Vĩnh Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau truy xét những người liên quan vụ tụ tập mang nhiều hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên thuộc xã Vĩnh Hậu, Hòa Bình và phường Hiệp Thành hẹn nhau đến xã Vĩnh Mỹ để đánh nhau.

Khuya 1/9, hơn 40 thanh thiếu niên từ các địa phương trên mang theo mã tấu, đao, kiếm Nhật, thương, chĩa ba... tập trung tại khu vực ấp Đồng Lớn II.

14 đối tượng trong số hơn 40 thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị hỗn chiến tại Cà Mau - Ảnh: CACC

Khi hai nhóm chuẩn bị đánh nhau, lực lượng Công an xã Vĩnh Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án ngăn chặn. Khoảng 23h, công an khống chế nhiều người, thu giữ hàng loạt hung khí.

Một số người bỏ chạy trong lúc lực lượng chức năng truy bắt. Công an đang tiếp tục xác minh, truy xét những người liên quan và làm rõ vai trò của từng người trong vụ việc.

Đây không phải lần đầu Cà Mau xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Tài khoản tiktok đăng tải clip mang theo chĩa ba thách thức nhau tại cầu Phụng Hiệp - Ảnh: Ký Long

Giữa tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam 15 người liên quan vụ L.H.M. (17 tuổi, ở xã Thới Bình) bị đâm tử vong. Trong số này có 12 học sinh, tuổi từ 15 đến 17.

Trước đó, chiều 8/5, do mâu thuẫn với M., N.N.D. (16 tuổi, ở xã Tân Lộc) gọi thêm đồng bọn, mua hung khí rồi kéo đến một quán cà phê ở ấp 5, xã Tân Lộc. Nhóm này xông vào tấn công những người bên trong, khiến M. tử vong.

Trên TikTok, Facebook cũng xuất hiện một số video ghi lại cảnh thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang dao, kiếm, mã tấu, chĩa ba và có lời lẽ thách thức đánh nhau.

Những bài đăng mang nguy cơ kích động, cổ suy bạo lực - Ảnh: Chụp màn hình

Một số video đăng ngày 24/7 ghi cảnh nhiều thanh thiếu niên mang chĩa ba, chạy trên đường và tập trung tại khu vực cầu Phụng Hiệp, đoạn giáp ranh phường Tân Thành và phường An Xuyên. Công an đang xác minh những nội dung này.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo phụ huynh, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; khi xảy ra mâu thuẫn cần tìm người lớn hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ, không tụ tập, mang hung khí giải quyết xung đột.