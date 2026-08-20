Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 19/8, trong thời điểm nhiều người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-0 của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026.

Nhóm thanh niên nam nữ cầm hung khí tham gia hỗn chiến. Ảnh: Cắt từ clip.

Hình ảnh trong clip cho thấy cuộc hỗn chiến diễn ra căng thẳng, khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Một số người có mặt tại hiện trường đã tìm cách can ngăn, khiến nhóm thanh niên dừng cuộc ẩu đả. Đáng chú ý, sau khi đám đông được giải tán, hai thanh niên cởi trần vẫn đứng lại tại hiện trường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người bức xúc cho rằng việc nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến giữa đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người đi đường.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết đơn vị đang tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ những người liên quan.