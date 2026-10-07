Ngày 24/9, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki tổ chức Lễ Khởi động Học bổng DB Global Dream Leader Mùa 3 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với sự tham gia của 25 sinh viên.

Lễ Khởi động Học bổng DB Global Dream Leader Mùa 3 tại HUTECH

DB Global Dream Leader là chương trình phát triển nguồn nhân lực trẻ toàn cầu, kết hợp học bổng với tập huấn kỹ năng, cố vấn và hoạt động tình nguyện, nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

HUTECH đồng hành cùng chương trình từ mùa đầu tiên. Trước đó, lễ khởi động tại Hà Nội đã quy tụ 50 tình nguyện viên từ Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Sau sự kiện tại HUTECH, toàn bộ 75 tình nguyện viên Mùa 3 bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện và đóng góp cho cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, việc triển khai chương trình tại Hà Nội và TP.HCM góp phần mở rộng kết nối giữa sinh viên các trường, xây dựng mạng lưới thanh niên cùng học hỏi, phát triển và tạo giá trị cho cộng đồng.

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25 tình nguyện viên HUTECH bắt đầu hành trình Mùa 3

Tham dự lễ khởi động có 25 tình nguyện viên HUTECH cùng đại diện DB và nhà trường.

Tại buổi lễ, hai bên chia sẻ ý nghĩa chương trình và kỳ vọng dành cho các tình nguyện viên trong hành trình sắp tới. PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh: “Người thủ lĩnh thực thụ là người biết cúi xuống để lắng nghe, biết đưa bàn tay ấm áp ra để nâng đỡ bạn bè và những người xung quanh mình cùng tiến bước”.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Nhìn lại chặng đường hợp tác, ông Huỳnh Khánh Vũ, Giám đốc DBV Sài Gòn chia sẻ: “Một lần gặp có thể là cơ duyên, hai lần là có thiện cảm, đến lần thứ ba thì tôi tin chúng ta đã có thể gọi nhau là bạn đồng hành”, qua đó khẳng định sự gắn kết được xây dựng qua các mùa triển khai chương trình.

Ông Huỳnh Khánh Vũ - Giám đốc DBV Sài Gòn chia sẻ tại sự kiện

Đại diện tình nguyện viên bày tỏ: “Hôm nay, chúng em là những người được nhận. Nhưng mong rằng trên hành trình phía trước, chúng em sẽ là những người cho đi”.

Trong Mùa 3, các tình nguyện viên sẽ tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng, hoạt động cố vấn và hoạt động tình nguyện để phát triển bản thân, đồng thời đóng góp cho cộng đồng. Chương trình khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức và những cơ hội được trao để hỗ trợ người khác, qua đó lan tỏa giá trị của học bổng.

Kết hợp hỗ trợ tài chính với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

DB Global Dream Leader kết hợp hỗ trợ tài chính với các hoạt động đào tạo và tình nguyện. Học bổng giúp sinh viên có thêm điều kiện tập trung vào việc học, trong khi các hoạt động tình nguyện tạo cơ hội để các bạn rèn luyện kỹ năng và trực tiếp đóng góp cho cộng đồng.

Trước khi triển khai hoạt động tình nguyện, sinh viên được tập huấn đầu kỳ và bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Đây là bước chuẩn bị để các tình nguyện viên tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức dành cho trẻ em và thanh thiếu niên tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động cố vấn và giao lưu tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và những năng lực cần thiết cho quá trình phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp.

Với sự tham gia của FTU cùng NEU tại Hà Nội và HUTECH tại TP.HCM, Mùa 3 tạo cơ hội để sinh viên tại Hà Nội và TP.HCM trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng thực hiện các hoạt động vì cộng đồng trong khuôn khổ chương trình.

Từ cơ hội đến trách nhiệm với cộng đồng

Với triết lý “Đồng hành bền vững để nuôi dưỡng những ước mơ lớn”, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học bổng, giáo dục và nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực.

DB Global Dream Leader cụ thể hóa định hướng này bằng việc hỗ trợ sinh viên trong học tập và phát triển bản thân, đồng thời giúp các bạn hình thành ý thức trách nhiệm xã hội thông qua những hoạt động thiết thực.

Trong thời gian tới, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học và đơn vị đối tác triển khai Học bổng DB Global Dream Leader, tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực và đóng góp cho cộng đồng.

(Nguồn: HUTECH)