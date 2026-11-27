Nhà sàn của người Thái trắng, cánh đồng và lối đi ven suối lên đèn níu chân du khách đến bản du lịch cộng đồng Nà Sự (xã Mường Chà, Điện Biên). Ở bản vùng biên giới này, 263 hộ dân cùng tham gia mô hình tự quản để giữ gìn an ninh, trật tự.

Tựa lưng vào núi, nhìn ra dòng Nậm Bai uốn quanh chân bản, bản Nà Sự nép mình bên những thửa ruộng và nếp nhà sàn của người Thái trắng. Chiều xuống, đèn dọc bờ kè lần lượt sáng lên. Khách nghỉ lại có thể thong thả đi bộ ven suối, dùng bữa cùng chủ nhà hoặc xem bà con múa bên dòng Nậm Bai.

Trên hành trình tới cực Tây - A Pa Chải (Điện Biên), nhiều du khách bị thu hút bởi bản làng Nà Sự xinh đẹp nằm ven quốc lộ 4H

Trên hành trình đến A Pa Chải, bản Nà Sự, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên, là một nơi đáng dừng chân qua đêm. Để khách yên tâm ở lại, người dân trong bản cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, từ thông báo lưu trú khi đón khách đến phối hợp tuần tra vào những dịp bản đông người.

Trước mỗi ngôi nhà sàn ở Nà Sự, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên, có một tấm biển gỗ và mã QR. Khách đến bản có thể dừng trước hiên nhà, quét mã để tìm hiểu về hộ gia đình, dịch vụ lưu trú và những hướng dẫn cần thiết. Khi trời tối, 1.500 bóng điện thắp sáng các trục đường nội bản và dọc bờ kè suối. Nếu ban ngày cánh đồng là điểm nhấn của Nà Sự, buổi tối lại là lúc khách có thể thong thả đi bộ qua những nếp nhà sàn, dọc theo lối ven suối.

Giữ nếp nhà sàn để đón khách

Nà Sự có 263 hộ với 1.187 nhân khẩu thường trú, hơn 99,6% là người Thái trắng. Mô hình du lịch cộng đồng đi vào hoạt động từ cuối năm 2022, với sự chung tay của các hộ dân và hàng trăm đoàn viên, thanh niên từ các xã thuộc huyện Nậm Pồ cũ. Năm 2025, Nà Sự được công nhận là bản du lịch cộng đồng.

Những nhà sàn bằng gỗ ở Nà Sự. Ảnh: Thành Huế

Điều người dân muốn khách nhớ khi rời Nà Sự là những nét văn hóa vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày. Chị Thùng Thị Lâm, thành viên Ban điều hành du lịch cộng đồng bản Nà Sự, cho biết: “Khi làm du lịch, chúng tôi xác định phải giữ gìn nguyên vẹn bản sắc của dân tộc mình. Từ kiến trúc nhà ở, trang phục cho đến các làn điệu dân ca, dân vũ... chính là tài sản quý giá nhất để thu hút khách".

Món ăn ngon do người dân trong bản Nà Sự tự nuôi trồng, hái từ rừng về níu chân du khách. Ảnh: Thành Huế

Cùng với việc giữ nếp nhà sàn và các làn điệu dân ca, dân vũ, các hộ làm du lịch được vận động giữ vệ sinh, ứng xử thân thiện với khách và chấp hành quy định về lưu trú. Đó là những việc gắn trực tiếp với sinh hoạt của các gia đình khi đón khách ở lại bản.

Đưa pháp luật vào buổi họp bản, giữ an toàn từ mỗi nhà

Tháng 12/2025, sau khi Công an xã Mường Chà tổ chức họp dân lấy ý kiến, UBND xã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình bản du lịch cộng đồng tự quản về an ninh, trật tự. Cả 263 hộ ở Nà Sự đăng ký tham gia.

Trung tá Lò Văn Thành, Phó trưởng Công an xã Mường Chà cho hay, 10 tháng năm 2026 của Ban Chỉ đạo mô hình, các thành viên đã tổ chức 10 buổi họp, sinh hoạt với 2.630 lượt người tham gia, phát hơn 300 tờ rơi và thực hiện 40 lượt tuyên truyền qua loa của bản. Nội dung gắn với những việc người dân gặp trong đời sống, từ chấp hành quy định về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy đến phòng ngừa, tố giác tội phạm và tác hại của ma túy, cờ bạc.

Trung tá Lò Văn Thành, Phó trưởng Công an xã Mường Chà (thứ 2 từ trái qua) và các cá nhân, đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình

Với các hộ đón khách, một nội dung được hướng dẫn là thông báo lưu trú đúng quy định. Lực lượng tham gia mô hình đã phối hợp kiểm tra tạm trú, lưu trú đối với 110 trường hợp đến địa bàn. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu hướng dẫn các cơ sở lưu trú sử dụng thành thạo tính năng thông báo lưu trú trên VNeID, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và niêm yết giá.

"Việc giữ an ninh cũng được thực hiện trên những lối đi trong bản. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với dân quân và Công an xã tổ chức hơn 50 buổi tuần tra, tập trung vào ban đêm và các dịp lễ, Tết. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một vụ trộm cắp tài sản và nhắc nhở 15 học sinh điều khiển xe đạp điện thiếu an toàn. Hơn 90 hộ dân đã lắp camera giám sát tại nhà", Trung tá Thành cho hay.

Một chuyến đến Nà Sự có thể bắt đầu bằng buổi dạo qua cánh đồng, ghé một ngôi nhà sàn rồi đi bộ dọc bờ kè khi bản lên đèn. Sự yên tâm khi ở lại qua đêm cũng đến từ những việc người dân duy trì mỗi ngày, từ thông báo lưu trú khi có khách đến phối hợp tuần tra khi bản đông người.