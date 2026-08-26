Lễ khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên vừa diễn ra ngày 25/8. Đây là tổ hợp giáo dục đầu tiên của khu vực Tây Bắc có đầy đủ các hệ đào tạo từ phổ thông đến cao đẳng, đại học và sau đại học, định hướng đào tạo nhân lực công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương và khu vực.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với một số mục tiêu như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; Xây dựng nền kinh tế số, xã hội học tập; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Một trong những giải pháp quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương là thu hút các dự án giáo dục, nhất là các dự án có quy mô lớn và có sự tham gia của khu vực ngoài công lập, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, tạo thêm cơ hội học tập và đào tạo nhân lực tại chỗ.

“Tôi tin tưởng rằng sau khi hoàn thành, Tổ hợp sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh, sinh viên tại Điện Biên và khu vực Tây Bắc”, Chủ tịch Lê Văn Lương nói.

Toàn cảnh Lễ khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên.

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên được định hướng tổ chức hoạt động đào tạo ưu tiên một số lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm bán dẫn, an ninh mạng, máy bay không người lái (UAV) và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác ở hệ giáo dục nghề nghiệp và đại học. Bậc phổ thông tiếp tục theo định hướng gắn kiến thức phổ thông với trải nghiệm, đồng thời trang bị kỹ năng số, tư duy công nghệ và ngoại ngữ cho học sinh.

Giai đoạn một của Tổ hợp dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2028.

“Tổ hợp sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái giáo dục ngoài công lập tại địa phương, góp phần đào tạo thế hệ nhân lực có năng lực công nghệ, ngoại ngữ, sẵn sàng tham gia những lĩnh vực kinh tế mới của Điện Biên và khu vực Tây Bắc”, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT bày tỏ.

Được biết, với cơ cấu kinh tế dựa trên các trụ cột nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch - dịch vụ, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Do đó tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các doanh nghiệp, trong đó có FPT, thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong phát triển kinh tế và triển khai một số dự án công nghệ. Những hoạt động này đặt ra nhu cầu về đội ngũ nhân lực có kỹ năng công nghệ số phù hợp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều người kỳ vọng Tổ hợp Giáo dục FPT sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số, năng lực số cho học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là một trong những nỗ lực thu hẹp khoảng cách thông tin cho các địa bàn còn nhiều khó khăn, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.