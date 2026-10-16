TRUNG QUỐC - Mang theo ba lô nặng 7-10kg mỗi người, gia đình 4 thành viên đã đi bộ suốt 3 ngày, vượt quãng đường 85km để về quê thăm ông bà trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Chiều 3/10, người mẹ 65 tuổi của chị Trương Dương vừa bất ngờ, vừa vui mừng khi thấy vợ chồng con gái cùng 2 cháu ngoại xuất hiện trước cửa nhà mình ở Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Được biết, cả gia đình đã đi bộ quãng đường 85km để về thăm bà.

Theo Hunantoday, ý tưởng về chuyến đi độc đáo này do chị Trương Dương (37 tuổi) cùng chồng là anh Lý Hổ (40 tuổi) nghĩ ra. Họ muốn hai con trai đang học trung học cơ sở có một kỳ nghỉ khác biệt.

Khoảng 1h chiều ngày 1/10, khi trời vừa ngớt mưa, cả 4 người rời nhà, bắt đầu hành trình đi bộ về quê ngoại. Mỗi người đeo một balo nặng từ 7-10kg, trong đó gói ghém cả lều, chăn, quần áo và một ít thực phẩm. Ngày đầu tiên, họ đi được 20km. Hai ngày tiếp theo, họ đi được lần lượt 33, 32km

Chị Trương cho hay, đường về quê không hoàn toàn bằng phẳng. Gia đình chị phải đi qua quốc lộ, đường nông thôn, vượt qua địa hình đồi núi. Trời còn đổ mưa giữa đường ngay trong buổi chiều xuất phát. Dù vậy, cả nhà vẫn mặc áo mưa rồi tiếp tục bước đi.

Vợ chồng chị Trương cùng hai con đi bộ 85km về quê khiến bà ngoại bất ngờ. Ảnh: hunantoday

Theo lời chị Trương, hai con trai đều không than phiền hay đòi bỏ cuộc vì mệt. Sự kiên trì của các con khiến vợ chồng chị rất vui. Dọc đường đi, họ cũng nhận được sự quan tâm của những người xa lạ. Có tài xế hạ cửa kính, giơ ngón tay cái cổ vũ. Có người còn dừng lại hỏi gia đình có cần giúp đỡ hay không.

Đến tối, 4 người tìm chỗ bằng phẳng để dựng lều ngủ. Họ ăn ở những quán ven đường hoặc ăn lương khô mang theo. Chị Trương cho biết, vợ chồng không đặt ra yêu cầu phải hoàn thành một số kilomet nhất định mỗi ngày, cũng không chủ ý buộc các con chịu khổ. Cả nhà đi tùy theo thể lực và khả năng của mình.

Thực tế, đây không phải lần đầu 2 con của chị tham gia một chuyến đi dài cùng bố mẹ. Chị Trương vốn là hiệu trưởng một trường mầm non, anh Lý từng phục vụ trong quân đội. Con trai lớn Lý Thế Hồng (14 tuổi) và con trai út Lý Thế Kỳ (13 tuổi) đều yêu thích thể thao.

Trong kỳ nghỉ hè năm nay, anh Lý đã đưa con út đi bộ từ Bắc Kinh tới Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, hoàn thành quãng đường dài 700km trong 28 ngày. Trước đó, vào tháng 2, con trai lớn cũng cùng mẹ đạp xe vòng quanh đảo Hải Nam, vượt quãng đường hơn 1.000km. Cả gia đình thường xuyên có những hoạt động vận động thể chất.

Sau chuyến đi bộ về quê ngoại, chị Trương đăng tải video hành trình lên mạng và nhận được nhiều sự chú ý. Một số người bình luận ủng hộ cách gia đình cùng nhau rèn luyện thể lực và tính kiên trì. Khi được hỏi về chuyến đi tiếp theo, chị Trương nói sẽ có kế hoạch mới nhưng phải chờ tới mùa xuân mới tính tiếp.