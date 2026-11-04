ROMANIA - Cụ bà từng dùng khối hổ phách nặng khoảng 3,5kg làm vật chặn cửa trong suốt nhiều năm mà không biết giá trị thực sự của nó. Hiện tại, Bảo tàng Hạt Buzau lưu giữ khối hổ phách này và trưng bày để công chúng tham quan.

Một cục hổ phách nặng 3,5kg được tìm thấy ở Romania. Ảnh: Bảo tàng Buzau

Câu chuyện hy hữu bắt nguồn từ Colti, một thị trấn nhỏ ở Romania nổi tiếng với các mỏ hổ phách. Nhiều năm trước, trong một lần đi qua con suối gần nhà, một cụ bà địa phương tình cờ tìm thấy một khối đá có hình dáng đặc biệt. Không nhận ra đây là khoáng vật quý, bà mang về nhà và tận dụng làm vật chặn cửa.

Khối đá nặng khoảng 3,5kg nằm trước cửa nhà người phụ nữ suốt nhiều thập kỷ. Điều đáng chú ý là dù từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ đột nhập, gia đình bà vẫn giữ được khối hổ phách bởi những kẻ trộm dường như không mảy may chú ý đến món đồ bình thường này.

Bước ngoặt chỉ đến sau khi cụ bà qua đời vào những năm 1990. Một người thân trong gia đình được thừa kế khối đá. Nhận thấy nó có thể mang giá trị lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài, người này quyết định tìm hiểu và đưa đi kiểm định, theo People.

Sau đó, khối đá được bán cho Nhà nước Romania và chuyển đến Bảo tàng Lịch sử Thành phố Krakow để các chuyên gia về đá quý xác định nguồn gốc, giá trị. Kết quả kiểm định xác nhận đây là hổ phách tự nhiên, có niên đại ước tính từ 38,5 đến 70 triệu năm.

Hiện tại, Bảo tàng Hạt Buzau lưu giữ khối hổ phách này và trưng bày để công chúng tham quan. Giá trị của hiện vật được ước tính vượt 1 triệu USD (25,7 tỷ đồng). Với kích thước và trọng lượng đặc biệt, đây được xem là một trong những khối hổ phách lớn nhất từng được biết đến trên thế giới.

Ông Daniel Costache, Giám đốc Bảo tàng Hạt Buzau, nhấn mạnh việc phát hiện khối hổ phách có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện khoa học lẫn giá trị bảo tàng. Không chỉ là một hiện vật quý hiếm, khối hổ phách góp phần giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử địa chất và môi trường tự nhiên hàng chục triệu năm trước.

Bảo tàng Hổ phách, trực thuộc Bảo tàng Hạt Buzau, được thành lập tại Colti năm 1980 nhằm bảo tồn các hiện vật hổ phách trước những lo ngại về tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên quý giá trong khu vực.

Bộ sưu tập của bảo tàng hiện bao gồm nhiều khối hổ phách tự nhiên, đồ trang sức cùng các công cụ từng được sử dụng trong hoạt động khai thác và chế tác loại vật liệu này.