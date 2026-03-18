Không phải ngẫu nhiên mà thế giới luôn say mê những vùng đất sở hữu vẻ đẹp vượt xa trí tưởng tượng. Từ những khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, thác nước hùng vĩ đến các kỳ quan địa chất kỳ ảo, hành tinh của chúng ta là một bức tranh ngoạn mục được vẽ nên bởi cả thiên nhiên lẫn con người.
Danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới do Tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler đưa ra vì thế không chỉ là sự xếp hạng, mà còn là lời mời gọi khám phá những nơi khiến bạn phải say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Năm nay, Việt Nam đã góp mặt trong danh sách này, sánh vai cùng những cường quốc du lịch hàng đầu như Australia, Brazil hay Thụy Sĩ.
Theo danh sách, Việt Nam ở vị trí 17. Các thành phố như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách du lịch mỗi năm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là thiên đường cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời, hoặc bất cứ ai thích ngắm cảnh đẹp.
Bài báo viết vịnh Hạ Long gây ấn tượng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi nhấp nhô, bao phủ bởi thảm thực vật nhiệt đới và hệ sinh thái phong phú.
Hà Giang mê hoặc lòng người với núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và các cung đường trekking đầy thử thách.
Dọc theo bờ biển phía Nam, vịnh Ninh Vân là thiên đường cho các hoạt động lặn biển và khám phá đại dương. Ngoài ra, khách du lịch có thể dễ dàng đến Phú Quốc để tận hưởng vài ngày thư giãn trên hòn đảo xanh mát, ngoài khơi tây nam của Tổ quốc.
"Và bạn luôn có thể đáp một chuyến bay nhanh chóng và dành vài ngày ở Phú Quốc, một hòn đảo phủ đầy rừng rậm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Việt Nam", CN Traveler nhận xét.
Danh sách này cũng bao gồm Trung Quốc, Australia, Brazil, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Mexico, Colombia, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Nam Phi, Tanzania, Peru, Argentina, Costa Rica, New Zealand, Bolivia, Anh, Croatia, Iceland, Namibia, Hy Lạp...