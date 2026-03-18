Ruộng bậc thang ở Hà Giang, Việt Nam. Ảnh: PX

Không phải ngẫu nhiên mà thế giới luôn say mê những vùng đất sở hữu vẻ đẹp vượt xa trí tưởng tượng. Từ những khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, thác nước hùng vĩ đến các kỳ quan địa chất kỳ ảo, hành tinh của chúng ta là một bức tranh ngoạn mục được vẽ nên bởi cả thiên nhiên lẫn con người.

Danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới do Tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler đưa ra vì thế không chỉ là sự xếp hạng, mà còn là lời mời gọi khám phá những nơi khiến bạn phải say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Năm nay, Việt Nam đã góp mặt trong danh sách này, sánh vai cùng những cường quốc du lịch hàng đầu như Australia, Brazil hay Thụy Sĩ.

Theo danh sách, Việt Nam ở vị trí 17. Các thành phố như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách du lịch mỗi năm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là thiên đường cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời, hoặc bất cứ ai thích ngắm cảnh đẹp.

Bài báo viết vịnh Hạ Long gây ấn tượng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi nhấp nhô, bao phủ bởi thảm thực vật nhiệt đới và hệ sinh thái phong phú.

Hà Giang mê hoặc lòng người với núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và các cung đường trekking đầy thử thách.

Dọc theo bờ biển phía Nam, vịnh Ninh Vân là thiên đường cho các hoạt động lặn biển và khám phá đại dương. Ngoài ra, khách du lịch có thể dễ dàng đến Phú Quốc để tận hưởng vài ngày thư giãn trên hòn đảo xanh mát, ngoài khơi tây nam của Tổ quốc.

"Và bạn luôn có thể đáp một chuyến bay nhanh chóng và dành vài ngày ở Phú Quốc, một hòn đảo phủ đầy rừng rậm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Việt Nam", CN Traveler nhận xét.

Danh sách này cũng bao gồm Trung Quốc, Australia, Brazil, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Mexico, Colombia, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Nam Phi, Tanzania, Peru, Argentina, Costa Rica, New Zealand, Bolivia, Anh, Croatia, Iceland, Namibia, Hy Lạp...

Sau Italy với 58 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, Trung Quốc xếp thứ hai toàn cầu với 56 địa danh, một con số vô cùng ấn tượng. Sở hữu hệ sinh thái đa dạng đến kinh ngạc, như bước ra từ những thế giới giả tưởng kỳ ảo, đất nước Đông Á này nổi bật với những cảnh quan "siêu thực" hiếm nơi nào sánh được. Ảnh: Cntraveller

Vẻ đẹp thiên nhiên của Australia trải dài từ đất liền ra đại dương và cả bầu trời, từ rạn san hô rực rỡ sắc màu Great Barrier Reef đến những vùng hoang mạc, đồng cỏ hoang sơ, cùng các vùng trồng nho trù phú, thanh bình ở bang Victoria. Ảnh: Cntraveller

Không nhiều quốc gia có thể toát lên vẻ hùng vĩ một cách tự nhiên và cuốn hút như Brazil. Du khách có thể cảm nhận điều đó ở mọi nơi, từ những khung cảnh rộng lớn đến từng góc nhỏ. Ảnh: Cntraveller

Địa hình Ấn Độ đa dạng đến mức có thể "chiều lòng mọi sở thích", dù là vẻ đẹp hùng vĩ hay nét duyên dáng tinh tế, tất cả đều khiến người ta phải trầm trồ. Ảnh: Cntraveller

Dẫu không sở hữu những thánh đường cổ kính như ở châu Âu hay các ngôi đền hàng nghìn năm tuổi như các nước châu Á, nước Mỹ lại gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ kho tàng thiên nhiên hùng vĩ, được gìn giữ qua hàng chục triệu năm kiến tạo. Ảnh: Cntraveller

Từ vẻ đẹp yên bình, tinh khôi của công viên quốc gia Banff ở Alberta đến sự hùng tráng, khắc nghiệt của Khu bảo tồn và vườn quốc gia Kluane tại Yukon, tất cả đều sẵn sàng chinh phục những tâm hồn ưa khám phá và những người luôn khao khát trải nghiệm những hành trình đáng nhớ. Ảnh: Cntraveller