Theo kết quả điều tra, các đối tượng cầm đầu đường dây là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các đối tượng đã thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tang vật vụ án bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: CACC

Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc, trong đó mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối, quản lý tiền hàng.

Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây buôn lậu với vai trò vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.