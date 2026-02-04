Cáo buộc cho rằng, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn; điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị phát hiện xử lý, từ ngày 2/9 - 2/12/2024, các bị cáo dù không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu nhưng đã móc nối, tổ chức buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, nhằm thu lời bất chính.

Bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, ở Lào Cai) đã thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân) và Phạm Tuấn Hải (ở Lào Cai) tổ chức buôn lậu hơn 546kg vàng (dạng thỏi, hàm lượng Au 99,99%), tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ.

Cáo trạng xác định, bị cáo Hoàn mua của “Bà Béo” tổng số hơn 97kg vàng, trị giá khoảng 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng bị xác định đã đồng phạm với “bà trùm” Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Trong đó, bị cáo Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; bị cáo Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; bị cáo Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng; bị cáo Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng (các bị cáo đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi).

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với bị cáo Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng.

Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Liên quan đến nhóm người bị cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định, từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) đã chỉ đạo bị cáo Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Việc này giúp doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập ít hơn.

Cụ thể, năm 2023, Công ty Vàng Việt Nam có tổng doanh thu thực tế hơn 4.243 tỷ đồng, giá vốn thực tế hơn 4.226 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trước thuế là hơn 16 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo thuế với tổng doanh thu hơn 646 tỷ đồng, giá vốn hơn 641 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trước thuế hơn 4 tỷ đồng.

Căn cứ số liệu các chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thu nhập khác, chi phí khác được Công ty Vàng Việt Nam kê khai, ghi nhận trên báo cáo thuế, cơ quan chức năng xác định: Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp là hơn 12 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 698 triệu đồng; chênh lệch hơn 11 tỷ đồng.

Số tiền chênh lệch này, Công ty Vàng Việt Nam không hạch toán, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2023, số tiền thuế giá trị gia tăng thực tế Công ty Vàng Việt Nam phải nộp là hơn 1 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế GTGT nộp là hơn 461 triệu đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế giá trị gia tăng là hơn 1,1 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2024, thực tế Công ty Vàng Việt Nam có tổng doanh thu hơn 5.726 tỷ đồng, giá vốn hơn 5.703 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 2 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế với tổng doanh thu hơn 332 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế giá trị gia tăng là hơn 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, hậu quả các bị cáo gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước là hơn 5 tỷ đồng.