VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phùng Văn Lương (SN 1992, quê Phú Thọ) về tội Buôn lậu. Bị truy tố cùng tội danh với Lương còn có 16 bị can khác.

Theo cáo buộc, từ ngày 23/2 đến 23/4/2025, Phùng Văn Lương bị xác định là người chủ mưu buôn lậu 425.145 kg cau khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Lô hàng có tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng.

Theo lời khai, tháng 12/2024, Lương gặp Lý Thiên Xa (còn gọi A Siêu, quốc tịch Trung Quốc) tại Bắc Ninh. Người này giới thiệu là đầu mối tiêu thụ cau tại Trung Quốc và có nhu cầu mua cau khô từ Việt Nam.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất việc Lương thu mua cau khô trong nước để xuất sang tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bán cho A Siêu với giá 33.000 nhân dân tệ mỗi tấn, tương đương khoảng 115,5 triệu đồng.

Do số cau khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch, Lương tổ chức vận chuyển hàng qua các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới để giao cho A Siêu.

Theo thỏa thuận, A Siêu ứng trước cho Lương 10,5 tỷ đồng và cam kết thanh toán phần còn lại sau khi nhận đủ 20 container cau khô. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua các đầu mối dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam.

Để đưa hàng sang Trung Quốc, Lương liên hệ và thỏa thuận với hai nhóm người, thống nhất cùng tổ chức xuất lậu cau khô qua biên giới.

Chuyển hàng lậu qua các đường mòn, lối mở

Cáo trạng xác định, tháng 4/2024, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà và Trần Minh Tiệp bàn bạc, thống nhất cùng tổ chức dịch vụ xuất lậu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc để hưởng lợi.

Theo phân công, Ngọc phụ trách liên hệ, móc nối với các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng không bị kiểm tra, thu giữ. Hà quản lý hoạt động xuất lậu, cùng Tiệp tìm kiếm khách hàng.

Tiệp có nhiệm vụ tìm đầu mối tiêu thụ, bố trí kho tập kết hàng gần khu vực biên giới, đồng thời liên hệ với các đầu nậu địa phương (thường gọi là “bao biên”) để đưa cau khô qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở trái phép.

Tiền thu từ hoạt động xuất lậu, sau khi trừ chi phí, được chia cho các thành viên trong nhóm.

Khoảng tháng 2/2025, Lương liên hệ nhóm này để thuê vận chuyển cau khô sang Trung Quốc. Sau khi nhận lời, Tiệp thông báo cho Ngọc làm việc với các đầu mối liên quan nhằm đảm bảo hàng hóa không bị kiểm tra, bắt giữ trong quá trình vận chuyển đến thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Tiệp trực tiếp thỏa thuận với các “bao biên” về việc vận chuyển cau khô qua biên giới để giao cho đối tác Trung Quốc, với chi phí từ 63 triệu đến 75,25 triệu đồng mỗi tấn. Đổi lại, các “bao biên” phải đặt cọc từ 2 đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi container hàng; nếu làm mất hàng sẽ phải bồi thường 140 triệu đồng mỗi tấn.

Sau khi nhận thông tin người nhận hàng từ Lương, Tiệp chuyển lại cho các “bao biên” để giao hàng.

Khi đến thời điểm vận chuyển, các “bao biên” thuê xe chở hàng từ kho tập kết đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, sau đó thuê người mang vác qua các đường mòn, lối mở xuyên hàng rào biên giới để giao cho các đầu mối phía Trung Quốc. Số hàng này tiếp tục được vận chuyển đến Hồ Nam giao cho A Siêu.

Theo cáo trạng, sau khi A Siêu xác nhận đã nhận hàng, Lương thanh toán tiền công cho Tiệp, còn Tiệp chi trả lại cho các “bao biên”. Từ ngày 23/2 đến 24/4/2025, nhóm của Tiệp cùng các “bao biên” đã xuất lậu cho Lương 17 container cau khô, tổng trọng lượng 406.595 kg, trị giá hơn 42 tỷ đồng.

Ngoài nhóm của Tiệp, Lương còn thỏa thuận với Trần Đình Quý để vận chuyển cau khô qua khu vực biên giới thị trấn Trà Lĩnh. Tuy nhiên, khi nhóm của Quý đang đưa hàng qua đường mòn, lối mở thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 530 bao cau khô, tổng trọng lượng 18.550 kg, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.