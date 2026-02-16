Tại UEF, thí sinh có mức điểm từ 20 trở lên ở học kỳ 1 lớp 12 sẽ có cơ hội đăng ký xét gói học bổng sớm vào trường, đây là cánh cửa mở sớm cho thí sinh chọn ngành học yêu thích là Tâm lý học.

2k8 nắm bắt cơ hội xét học bổng sớm tại UEF bằng học bạ HK1 lớp 12

Chiến lược “giữ chỗ”, giảm nhẹ áp lực

Chính sách học bổng sớm của UEF mang đến cho thí sinh cơ hội tiếp cận các mức học bổng giá trị từ 25%, 50% đến 100% học phí như một sự ghi nhận cho nỗ lực học tập và định hướng rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu của kỳ xét tuyển đại học. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về mặt tài chính mà còn là lợi thế quan trọng giúp thí sinh an tâm hơn khi lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân.

Từ 20 điểm học bạ, thí sinh có cơ hội nhận học bổng sớm tại UEF

Việc đăng ký học bằng sớm bằng điểm học kỳ 1 lớp 12 giúp thí sinh chủ động, giảm áp lực trước các kỳ thi quan trọng và sớm xây dựng kế hoạch học tập dài hạn. Xét học bổng ngay từ đầu cũng giúp người học “đi trước một bước”, nắm bắt cơ hội trong môi trường đào tạo song ngữ, gắn kết thực tiễn và định hướng quốc tế.

Đặc biệt, ngành Tâm lý học là lĩnh vực đề cao sự bền bỉ, chiều sâu tri thức và tinh thần đồng hành cùng con người học bổng được duy trì có điều kiện trong suốt khóa học, trở thành nguồn động lực để sinh viên không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường năng động, đa chiều phát triển như UEF.

Môi trường học thuật năng động, đậm chất quốc tế

Sinh viên ngành Tâm lý học được đào tạo trong môi trường song ngữ, quốc tế, gắn kết thực tiễn. Tại đây, tiếng Anh và kỹ năng mềm được chú trọng song hành cùng kiến thức chuyên môn.

Bên cạnh chương trình học chính khóa, trường thường xuyên tổ chức workshop, talkshow, hội thảo học thuật, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với chuyên gia, thực hành kỹ năng và kết nối chuyên ngành. UEF còn liên kết với các tổ chức và doanh nghiệp giúp mở rộng mạng lưới thực tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về ngành nghề tương lai.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm thực chiến nghề nghiệp dành cho sinh viên Tâm lý học UEF

Không chỉ trong nước, sinh viên các ngành còn được khuyến khích tham gia giao lưu quốc tế, học kỳ trao đổi, trại hè học thuật và các chương trình thực tập tại nước ngoài. Từ đó mở rộng tầm nhìn, học hỏi kinh nghiệm và xây dựng nền tảng hội nhập toàn cầu.

Cơ hội việc làm rộng mở từ sự thấu hiểu con người

Tâm lý học không dẫn người học đến một lối rẽ nghề nghiệp đơn lẻ mà mở ra cả một “bản đồ” nghề nghiệp đa dạng. Với nền tảng kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng phân tích hành vi, cảm xúc và tư duy xã hội, sinh viên ngành học này có thể linh hoạt lựa chọn nhiều hướng phát triển sau khi tốt nghiệp.

Từ môi trường giáo dục, y tế, trường học, bệnh viện đến các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, trung tâm tư vấn, viện nghiên cứu, người học đều có “đất dụng võ”. Không chỉ dừng lại ở vai trò chuyên viên tham vấn hay tư vấn tâm lý, sinh viên còn có thể đảm nhiệm các vị trí liên quan đến nhân sự, đào tạo, phát triển con người, chăm sóc khách hàng, truyền thông nội bộ,...

Sinh viên ngành Tâm lý học UEF học tập thực tiễn tại Bến Tre

Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần, nhu cầu nhân lực am hiểu tâm lý đang gia tăng rõ rệt. Đây cũng chính là tiền đề để sinh viên UEF tiếp tục học tập nâng cao ở bậc sau đại học hoặc từng bước xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực tư vấn, trị liệu tâm lý chuyên sâu. Sự đồng hành của nhà trường thông qua mạng lưới doanh nghiệp đối tác và hoạt động hướng nghiệp giúp sinh viên tự tin hơn trên hành trình bước vào thị trường lao động.

Với chính sách xét học bổng sớm từ 20 điểm học bạ học kỳ 1 lớp 12, UEF song hành cùng thí sinh nắm bắt cơ hội khởi động hành trình đại học thuận lợi về mặt tài chính, mở ra cánh cửa khám phá bản thân trong một môi trường học thuật năng động, thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Thí sinh định hướng theo đuổi ngành Tâm lý học đăng ký học bổng sớm vào UEF trước ngày 31/5/2026 để nắm chắc lợi thế và bước vào tương lai với nền tảng vững chắc.

Đăng ký tại: https://xettuyenhocbong.uef.edu.vn/register

Ngọc Minh