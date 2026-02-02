Trong số các trường đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến vẫn xét tuyển tổ hợp C00 ở một số ngành, gồm: Chính trị học, Công tác xã hội, Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng, Hán Nôm, Lịch sử, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Thông tin - Thư viện, Tôn giáo học, Triết học, Văn hóa học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay đây đều là những ngành khoa học cơ bản, truyền thống mang tính đặc thù về bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Vì thế, nhà trường vẫn sẽ tiếp tục xét tuyển bằng tổ hợp này.

Tuy nhiên, so với những năm trước, trường đã bỏ xét tuyển tổ hợp C00 đối với các ngành mang tính cập nhật, hiện đại. Thay vào đó, trường tập trung xét tuyển theo các tổ hợp có môn tiếng Anh. Theo nhà trường, điều này nhằm tăng cường tính quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đồng thời thực hiện chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến năm 2026 cũng sẽ xét tuyển tổ hợp C00 ở gần 20 ngành, bao gồm: Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Triết học, Lịch sử, Văn học, Xã hội học, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Địa lý học, Quốc tế học, Việt Nam học, Công tác xã hội, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Trong khi đó, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ xét tuyển tổ hợp C00 ở số ít ngành gồm: Quản trị thương hiệu; Quản lý giải trí và sự kiện; Quản trị tài nguyên di sản.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ xét tuyển tổ hợp C00 vào một ngành duy nhất là Nhật Bản học.

Còn Trường Đại học Lao động - Xã hội dự kiến xét tuyển tổ hợp C00 vào 4 ngành gồm: Tâm lý học, Tâm lý học học đường, Công tác xã hội, Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi.

Trong khi đó, Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Hành chính và Quản trị công dự kiến sẽ xét tuyển bằng tổ hợp C00 vào một số ngành, nhưng chưa công bố chi tiết.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thạch Thảo

Nhìn chung, số lượng các trường đại học, học viện có sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển năm nay đã giảm đáng kể so với những năm trước. Một số trường vốn xem C00 là “tổ hợp truyền thống” gắn với các ngành đào tạo của trường trong nhiều năm qua, song cũng dự kiến không tuyển ở năm 2026.

Chẳng hạn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến không còn sử dụng tổ hợp C00 trong xét tuyển. Thay vào đó, trường mở rộng các tổ hợp có môn tiếng Anh và áp dụng quy đổi điểm IELTS, tạo lợi thế cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế. Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với định hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ cho sinh viên và hội nhập quốc tế trong đào tạo.