Tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tháng 7, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục.

Trong đó, chủ trương tổ chức đưa đón học sinh miễn phí bằng xe buýt điện đã được các sở, ngành tích cực chuẩn bị để triển khai. Đến ngày 23/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt đề án triển khai tại ba phường trung tâm gồm Hồng Gai, Hạ Long và Hà Tu.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đề án nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giảm ùn tắc trước cổng trường giờ cao điểm, hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Giai đoạn đầu, đề án sẽ được thí điểm trong năm học 2026-2027 tại 22 cơ sở giáo dục gồm các trường tiểu học, THCS, THPT và trường liên cấp trên địa bàn.

“Kết quả khảo sát cho thấy học sinh ở gần trường không có nhu cầu sử dụng xe buýt, trong khi nhiều phụ huynh vẫn đang tìm hiểu mô hình. Đến nay, khoảng 3.000 học sinh đã đăng ký sử dụng dịch vụ. Đa số phụ huynh và các nhà trường đều ủng hộ chủ trương này”, ông Minh thông tin.

Theo kế hoạch, năm học đầu tiên sẽ thiết kế 66 tuyến xe buýt điện kết nối các khu dân cư với trường học và cụm trường. Giai đoạn đầu dự kiến bố trí 30 xe buýt điện loại 30 chỗ cùng 139 điểm đón, trả học sinh.

Nguyên tắc vận hành là từ điểm đón đến trường và chiều ngược lại không quá 30 phút. Trong quá trình triển khai, nếu nhu cầu tăng, tỉnh sẽ cân đối nguồn lực để bổ sung phương tiện. Theo đề án đã được phê duyệt, quy mô tối đa có thể lên tới 100 xe buýt điện.

Xe lắp camera, thiết bị chống bỏ quên học sinh

Điểm đáng chú ý của đề án là toàn bộ phương tiện đều được đầu tư mới 100% bằng xe buýt điện và áp dụng các công nghệ hiện đại để quản lý việc đưa đón học sinh. Theo ông Minh, học sinh lên và xuống xe sẽ được điểm danh bằng nền tảng số thông qua thiết bị nhận diện đặt tại cửa xe, điện thoại di động hoặc thẻ học sinh. Toàn bộ dữ liệu sẽ được kết nối với ứng dụng để chia sẻ thông tin cho phụ huynh và nhà trường theo thời gian thực.

Đặc biệt, xe được lắp hệ thống camera có chức năng nhận diện người còn trên xe sau khi kết thúc hành trình nhằm ngăn ngừa nguy cơ bỏ quên học sinh. Bên cạnh đó, mỗi xe đều được bố trí một nút xác nhận ở cuối khoang hành khách. Sau khi học sinh xuống xe, lái xe và nhân viên phục vụ phải kiểm tra toàn bộ khoang hành khách trước khi bấm nút xác nhận, bảo đảm không còn học sinh trên xe.

“Sở Xây dựng sẽ triển khai phần mềm quản lý học sinh trong vài ngày tới để tiếp tục thử nghiệm, hoàn thiện trước khi đưa vào vận hành chính thức”, ông Minh cho biết.