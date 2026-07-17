Ngày 17/7, tại họp báo cung cấp thông tin một số chính sách giáo dục, đặc thù tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh, Sở GD-ĐT tỉnh đã thông báo về việc thí điểm xây Trường liên cấp Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) trên địa bàn.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là xây dựng phường XHCN, ngành XHCN, đơn vị XHCN, ngành giáo dục lựa chọn xây dựng đề án thí điểm mô hình trường học XHCN theo hướng liên cấp tiểu học, THCS và THPT.

"Trường lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, phát triển nhân cách, tinh thần người Việt Nam, trung thành với Đảng, đất nước, giữ gìn truyền thống văn hoá. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, đất nước trong tương lai, đây là mô hình mẫu để các trường khác học tập", ông Sơn cho biết.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phạm Công

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, trường XHCN không phải trường chuyên mà là trường ưu tiên. Mô hình này sẽ được nhân rộng toàn tỉnh.

Dự kiến, trường sẽ có 8 giá trị cốt lõi:

- Kiên định mục tiêu giáo dục XHCN, lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện.

- Môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn, hạnh phúc và an toàn.

- Đội ngũ giáo viên mẫu mực, giỏi chuyên môn, giàu đạo đức nghề nghiệp.

- Quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Giáo dục gắn thực tiễn, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hướng nghiệp.

- Giữ gìn bản sắc dân tộc, giáo dục truyền thống lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

- Bảo đảm công bằng giáo dục và hoà nhập, tạo cơ hội học tập cho mọi người.

- Hội nhập quốc tế nhưng giữ vững tinh thần XHCN, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với 8 giá trị cốt lõi này, nếu được thông qua, Sở GD-ĐT sẽ thiết kế chương trình bám sát chương trình của Bộ GD-ĐT để đảm bảo phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

Từ nội dung giảng dạy và các tiêu chí này sẽ đề xuất yêu cầu về cơ sở vật chất, hệ thống phòng học và các khu chức năng. Đồng thời đề xuất yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên và các cơ chế, chính sách để trường hoạt động đáp ứng các tiêu chí trên.

Ông Sơn cho biết,phấn đấu cuối năm nay khởi công xây dựng trường hoặc lựa chọn một trường hiện có để đầu năm học 2027-2028 đưa vào hoạt động theo mô hình trường XHCN.

Ngày 17/7, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng đã ký quyết định thành lập Tổ xây dựng đề án. Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, trình Tỉnh ủy Quảng Ninh xin chủ trương xây dựng thí điểm mô hình Trường XHCN.