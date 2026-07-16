Quảng Ninh dự kiến thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hà Tu, Hồng Gai, đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông dân tộc nội trú ở các xã biên giới đất liền gồm Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa và Quảng Đức.

Sau thời gian thí điểm, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét nhân rộng nếu phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, tỉnh dự kiến lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện. Đồng thời, các phòng học sẽ được trang bị điều hòa nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng tới sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh.

Học sinh Quảng Ninh tham dự kỳ tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công

Quảng Ninh cũng dự kiến triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù, tiêu biểu, gồm:

- Hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

- Cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên.

- Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và các nhóm đối tượng ưu tiên.

- Hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong thời gian hè tại các địa bàn khó khăn.

- Hỗ trợ ăn, ở tập trung hoặc tổ chức đưa đón học sinh, học viên khó khăn đến trường hằng ngày, góp phần duy trì sĩ số và bảo đảm việc học tập liên tục.

- Tiếp tục trợ giúp trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất.

- Hỗ trợ học phí cho học sinh, học viên THPT thuộc nhóm yếu thế học tại cơ sở giáo dục tư thục: Mức hỗ trợ bằng học phí thực tế phải đóng, nhưng không quá 936.000 đồng/người học/tháng và không quá 9 tháng trong một năm học.

- Hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm bắt buộc đối với đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế tại các cơ sở mầm non dân lập, tư thục.

- Thưởng đến 700 triệu đồng đối với học sinh đạt giải quốc tế; học sinh dân tộc thiểu số ở địa bàn khó khăn được hưởng mức thưởng bằng 1,5 lần.

- Hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long, từ tuyển chọn, tập huấn đội tuyển đến học bổng và hỗ trợ học sinh ở xa.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hệ thống chính sách giáo dục đặc thù của địa phương hỗ trợ hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo, với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.