Ở kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2026, đội tuyển Việt Nam giành được 4 Huy chương Vàng. Đặc biệt, 3 trong số đó là các học sinh cùng đến từ lớp 12 Hóa 1 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Hoàng Nam và Nguyễn Thế Minh. Đây là thành tích “vô tiền khoáng hậu” của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Ngọc Hà chụp ảnh cùng 3 học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026. Lần lượt từ trái sang phải là Thế Minh, Mạnh Tuấn và Hoàng Nam.

3 học sinh cùng lớp cùng giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Chia sẻ với VietNamNet, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, đây là năm đầu tiên trường có 3 học sinh cùng vào đội tuyển Olympic quốc tế của 1 môn và cùng giành được Huy chương Vàng. Trước đây, ở các năm 2014 và 2021, trường chỉ có 2 cặp học sinh cùng giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

“Không riêng tôi, tất cả các thầy cô và học sinh trong trường đều rất vinh dự, vui mừng. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với năng lực của các em, đồng thời cho thấy phong độ của các em rất ổn định”, bà Dương nói.

Cô Lê Thị Ngọc Hà, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy môn Hóa học lớp 12 Hóa 1, cho hay cô rất xúc động và tự hào khi trong lớp có 3 học sinh giành được Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026.

Theo cô Hà, nếu tính cả kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (học sinh Ngô Hoàng Minh đoạt Huy chương Vàng), năm học này, lớp 12 Hóa 1 có 4 học sinh giành được Huy chương Vàng ở cấp quốc tế.

Nguyễn Mạnh Tuấn giành 2 Huy chương Vàng liên tiếp tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế các năm 2025 và 2026. Ảnh: NVCC

Cô Hà chia sẻ, cả Mạnh Tuấn, Thế Minh và Hoàng Nam đều từng giành huy chương trong các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế và khu vực từ năm lớp 11.

Đặc biệt, với kết quả hôm nay, Nguyễn Mạnh Tuấn đã có 2 năm liền giành Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Mạnh Tuấn từng là thủ khoa “kép” thi đầu vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Nam sinh cũng có điểm SAT tuyệt đối 1600/1600. “Mạnh Tuấn luôn có những ý tưởng độc đáo", cô Hà nhận xét.

Ngoài Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026, Nguyễn Thế Minh từng giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni năm 2025. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Nguyễn Thế Minh là lớp trưởng rất nghiêm túc, gương mẫu và có ước mơ trở thành bác sĩ. Em từng giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni năm 2025 tại Uzbekistan (năm lớp 11).

Trần Hoàng Nam từng giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev năm 2025. Ảnh: NVCC

Còn Trần Hoàng Nam, theo nhận xét của cô Hà, có khiếu hài hước và yêu thích công nghệ. Nam cũng giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev năm 2025 khi học lớp 11.

Cô Hà nhận xét, không chỉ học giỏi, cả 3 học sinh đều hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động của lớp.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (áo xanh), cô Lê Thị Ngọc Hà (ngoài cùng bên trái) cùng các thầy cô trong trường bên 3 chàng trai lớp 12 Hóa 1.

Với kết quả này, cả 3 nam sinh đều được tuyển thẳng vào đại học. Cùng đam mê khoa học và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cả 3 nam sinh đều dự định tiếp tục theo học các ngành Hóa học hoặc y dược.

“Nền tảng tiếng Anh của cả 3 đều rất tốt nên các em nuôi ước mơ du học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới để có điều kiện học tập và phát triển tối đa khả năng của bản thân”, cô Hà nói.

Lớp học đặc biệt với nhiều thành tích nổi bật

Cô Hà cho hay, năm học này, tập thể lớp 12 Hóa 1 đạt nhiều thành tích đặc biệt, như có 10 học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, giành 4 giải Nhất và 6 giải Nhì. Bên cạnh đó, lớp có 8 học sinh lọt vào vòng thi chọn đội tuyển quốc tế.

“Các học sinh còn lại của lớp cũng có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khá cao, đặc biệt, điểm trung bình môn Hóa học của lớp cao nhất Hà Nội”, cô Hà nói.

Tập thể lớp 12 Hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Ngọc Hà. Ảnh: NVCC

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận xét lớp 12 Hóa 1, khóa 2023-2026, là một tập thể mạnh, có đầu vào cao và đoàn kết.

“Trong lớp 12 Hóa 1, không chỉ có 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế mà còn nhiều học sinh giỏi khác nữa và tham gia rất nhiều sân chơi trí tuệ khác nhau. Ngoài việc học tốt, lớp 12 Hóa 1 cũng tham gia các hoạt động, phong trào của trường và các sân chơi khác rất nhiệt tình, sôi nổi. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều sân chơi trong các lĩnh vực khác nhau ở khu vực và quốc tế, để nhiều học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, phát triển tài năng để cống hiến cho đất nước”, bà Dương nói.