Đầu năm 2026, TravelPulse, ấn phẩm chuyên sâu về du lịch toàn cầu, bình chọn Lào là một trong những điểm đến hàng đầu dành cho du khách. TravelPulse đã tiến hành khảo sát sâu các nhà tư vấn du lịch chuyên nghiệp, các chuyên gia trong ngành, những người có kinh nghiệm trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ và các xu hướng phát triển mới của du lịch toàn cầu.

Theo các chuyên gia du lịch, những yếu tố giúp Lào nổi bật là vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với dòng sông Mekong hùng vĩ và cảnh quan núi non tráng lệ. Du khách sẽ không phải chịu áp lực từ việc quá tải du khách, thay vào đó được tập trung trải nghiệm, cảm nhận kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa đặc sắc giữa không gian tĩnh tại.

Những con phố bình yên ở Lào

Năm 2025, Việt Nam là một trong những thị trường ngoại gửi khách đến Lào nhiều nhất Đông Nam Á. Thời gian qua, những bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch quốc gia này được quan tâm trên các cộng đồng đam mê xê dịch của Việt Nam.

Nguyễn Minh Đức (sống tại Hà Nội), một chàng trai đam mê du lịch vừa có hành trình đi Lào 8 ngày 7 đêm bằng đường bộ. "Lào quả thực rất đẹp. Quốc gia này an toàn, thân thiện, một điểm xứng đáng được ca ngợi trong bản đồ du lịch châu Á", Đức nhận xét.

Minh Đức đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại quốc gia láng giềng

Đức lựa chọn khám phá Lào vào mùa khô (tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Anh và nhóm bạn đi xe khách từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) tới Thủ đô Vientiane. Thời gian di chuyển là 24 tiếng, giá vé từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng, tùy hạng giường (chi phí đã bao gồm 2 bữa ăn).

"Tổng thời gian di chuyển đi - về bằng đường bộ sẽ mất 2 ngày ngồi xe. Mình chọn nhà xe có dịch vụ tốt nên không quá mệt. Nếu muốn rút ngắn thời gian di chuyển, du khách có thể chọn máy bay", Đức cho hay.

Trong 6 ngày ở Lào, Đức lần lượt khám phá Vientiane (2 ngày), Luang Prabang ( 2 ngày), Vang Vieng (1 ngày), Meuang Feuang (1 ngày). Tổng chi phí lưu trú, di chuyển, vui chơi, ăn uống… Đức ước chừng 12 triệu đồng/người, có thể không rẻ bằng tour Thái Lan nhưng anh cảm thấy xứng đáng.

Đức gợi ý, tại Vientiane, du khách nên ghé các địa điểm như tượng đài Patuxay mang kiến trúc gợi nhớ Khải Hoàn Môn ở Paris; Pha That Luang - ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất Lào; chùa cổ SiSaket, SiMuang; vườn tượng Phật; chợ đêm Sihom; chợ sáng ở Vientiane.

Du khách có thể thuê các phòng 3-4 người với chi phí từ 500.000 đồng/phòng tại thủ đô này và di chuyển bằng xe công nghệ, xe bus.

Luang Prabang - Cố đô của Lào là vùng đất bình yên, nhẹ nhàng nhưng Đức không hề thấy buồn chán. Trở về sau chuyến đi, nam du khách Việt vẫn vương vấn Luang Prabang.

Ngoài tới các điểm nổi tiếng như chùa cổ Xieng Thong, chợ đêm, thác Kuang Si, nhóm khách Việt còn theo dõi nghi lễ khất thực Tak Bat sáng sớm - một truyền thống Phật giáo Theravada được duy trì qua nhiều thế kỷ.

Người dân và du khách khi dâng lễ vật thể hiện lòng thành kính và tích lũy công đức

Lễ khất thực diễn ra vào mỗi buổi sáng sớm, thường bắt đầu vào khoảng 5h30-6h00, khi mặt trời chưa mọc. Các nhà sư từ các ngôi chùa khắp thành phố đi chân trần, xếp thành hàng dài trên những con phố chính như đường Sakkaline và Sisavangvong, nơi có nhiều du khách và dân địa phương tập trung chờ đón.

Trong triết lý Phật giáo, khất thực không chỉ đơn thuần là hành động nhận thực phẩm mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự khiêm nhường, lòng từ bi và sự kết nối giữa các nhà sư với cộng đồng.

Nghi lễ khất thực mang ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, vì vậy, du khách cần lưu ý các nguyên tắc như giữ thái độ trang nghiêm, không làm ồn hoặc cản trở đoàn sư, không chụp ảnh quá gần hoặc sử dụng đèn flash, tránh làm ảnh hưởng đến không gian tôn nghiêm.

Nếu muốn tham gia dâng lễ vật, bạn nên chuẩn bị thực phẩm sạch và có ý nghĩa, tránh đồ đóng gói công nghiệp, hãy ăn mặc kín đáo, lịch sự, không mặc quần áo hở vai hoặc quần đùi.

Tại Luang Prabang, Minh Đức còn trải nghiệm đi thuyền dọc sông Mekong, thong thả thưởng thức cà phê ở những quán rất đẹp như Maisom Sam San ở tầng thượng - nơi có thể ngắm trọn phố cổ Luang; Le Banneton Café & French Bakery - một tiệm bánh Pháp và những bữa tiệc điểm tâm rất ngon; Tropical Mekong - không gian xinh xắn bên bờ sông.

"Ẩm thực Luang Prabang cũng rất hấp dẫn, đa dạng, hợp khẩu vị khách Việt", Minh Đức cho hay.

Điểm đến thứ 3 của Minh Đức là Vang Vieng - vùng đất có phong cảnh sông núi rất đẹp, thích hợp cho những vị khách ưa trải nghiệm ngoài trời, khám phá và thám hiểm.

Du khách chèo thuyền trên sông ở Vang Vieng

5h, khi trời còn tối đen, Đức một mình leo đỉnh Nam Xay. "Nghĩ lại cũng khá mạo hiểm vì khi mình leo, trời còn tối, phải soi đèn từ điện thoại. Đường leo không có bậc mà là đường mòn khá trơn, chỉ có thể bám vào các hốc đá, lan can thô sơ bằng tre được dựng sẵn", Đức kể.

Thế nhưng thành quả của hành trình này là cảnh tượng đẹp như cổ tích. Ánh bình minh màu cam hồng hiện lên trước mắt nam du khách, núi non ẩn hiện trong sương mờ, xa xa là những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc.

Khung cảnh bình minh ấn tượng với Minh Đức trên đỉnh Nam Xay

Ngày cuối cùng, nhóm khách Việt di chuyển tới Meuang Feuang - một trong những điểm du lịch mới nổi tại Vientiane, thu hút du khách nhờ vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và không khí trong lành. Đặc biệt, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ và chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động du lịch thương mại, tạo nên sức hút riêng đối với du khách trong và ngoài nước.

Một trong những điểm nhấn của Meuang Feuang chính là sông Nam Lik hiền hòa, nước sông trong xanh, hai bên bờ là những dãy núi đá vôi sừng sững, kết hợp với những cánh rừng xanh mát.

Minh Đức ở trong một khu nghỉ bên bờ sông, buổi sáng xem hoạt động khất thực trên sông, tham quan, nghỉ ngơi… Chi phí lưu trú tại đây khoảng 1,7 triệu đồng/ phòng 2 người.

Theo Đức, việc du lịch tự túc Lào khá dễ dàng. Tuy nhiên, du khách nên xác định trước, đường giao thông ở quốc gia này khá xấu và bụi. Đây không phải nơi thích hợp với những du khách thích mua sắm hay trải nghiệm sang trọng, náo nhiệt. Lào sẽ phù hợp hơn với ai yêu thích thiên nhiên, muốn tận hưởng sự bình yên và sâu lắng.

“Đồ ăn bên Lào khá cay và mặn, cũng có ảnh hưởng một chút gia vị Thái Lan, vì vậy du khách hãy dặn nhà hàng điều chỉnh trước khi gọi đồ”, Đức lưu ý thêm.

Cũng theo Minh Đức, Lào là điểm du lịch thú vị, du khách có thể trải nghiệm trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026.

Ẩm thực đa dạng và hấp dẫn tại Lào

Ảnh: Nguyễn Minh Đức