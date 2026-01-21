Lee Thompson, nhà đồng sáng lập công ty du lịch nổi tiếng Flash Pack - chuyên cung cấp các chuyến đi du lịch một mình, từng đặt chân tới hơn 100 quốc gia. Ông đã thực hiện hơn 1.000 chuyến bay và chứng kiến đủ trò "quậy phá" của các hành khách, theo Daily Mail.

Theo thời gian, Lee thu thập được một số quy tắc "bất thành văn" mà theo ông, "không ai yêu cầu nhưng mọi người đều mong bạn tuân theo".

Thứ nhất, theo Lee, nếu bạn ngồi hàng ghế giữa, thì lợi ích của bạn là "tận hưởng chỗ tựa tay". Bởi, hành khách ngồi cạnh cửa sổ như có bức tường ngăn hoặc có thể quan sát bên ngoài, còn người ngồi sát lối đi có sự tự do, thuận tiện.

"Ghế giữa sẽ không có cả hai điều đó. Vì vậy, bạn hãy chiếm lấy chỗ tựa tay bằng khuỷu tay của bạn, nếu không người khác sẽ sử dụng", Lee nói.

Lee Thompson, nhà đồng sáng lập công ty du lịch nổi tiếng Flash Pack. Ảnh: Daily Mail

Thứ hai, trong chuyến bay dài, hành khách có thể thấy khó đứng dậy vì đã ngồi quá lâu. Nhưng điều tuyệt đối không nên làm là vịn vào ghế trước để đứng dậy. Theo ông, hành động này xâm phạm quyền riêng tư của người khác và không cần thiết.

"Tôi từng gặp trường hợp này nhiều lần. Có lần, người ta giật tóc tôi khi cố gắng vịn ghế đứng dậy. Nó làm tôi giật mình và có thể bị đau", ông nói.

Thay vào đó, ông khuyên hành khách nên dùng tay vịn hoặc bám vào ghế bên cạnh để đứng dậy.

Tiếp theo, Lee cho rằng, hành khách không nên lấn chiếm không gian để chân của người khác. Nhiều người có thói quen để túi xách dưới ghế nhưng sau đó lại để chân lấn sang khu vực bên cạnh.

Một quy tắc quan trọng khác, Lee đề cập tới việc ngả lưng trên máy bay.

Trong các chuyến bay đường dài xuyên đêm, hành khách thường muốn ngả ghế ra sau để ngủ thoải mái hơn. Lee cho rằng đây là một "thỏa thuận ngầm" và một "hợp đồng xã hội" giữa các hành khách.

"Khi đèn tắt, ghế sẽ được phép ngả hoàn toàn và giữ nguyên vị trí đó cho đến khi đèn sáng trở lại. Đó là quy tắc ứng xử, không phải bất lịch sử", ông Lee nói.

Khi di chuyển bằng máy bay, hành khách cần lưu ý những quy tắc lịch sự. Ảnh: The Guardian

Còn nếu bạn cảm thấy chưa tới giờ thích hợp để ngả ghế hoàn toàn, bạn nên ngả nhẹ nhàng khoảng 25% và thường được mọi người chấp nhận. Điều này giúp bạn thoải mái hơn nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới người khác. Tuy nhiên, hành khách nên ngả từ từ, tránh gây bất ngờ cho người phía sau.

"Đẩy mạnh ghế ra sau đột ngột có thể làm đổ đồ uống và khiến người khác khó chịu, gây tranh cãi", ông Lee cho hay.

Nếu chu đáo hơn, bạn hãy quay lại quan sát và gật đầu nhẹ hoặc có lời với hành khách phía sau.