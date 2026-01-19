Papaken (sinh năm 1989) là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, sống ở Việt Nam được hơn 3 năm. Trên kênh YouTube cá nhân với hơn 150 nghìn lượt theo dõi, Papaken thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực ở Việt Nam.

Mới đây, anh đăng tải video, giới thiệu về một món ăn Hà Nội nổi tiếng nhưng 10 năm trước, trong lần đầu thưởng thức, anh thấy "không ngon". Phải mất 10 năm sau, Papaken mới quyết định thử lại món ăn này.

"Món ăn này không phải bún đậu mắm tôm, hay tiết canh mà là bún ốc nguội", nam thực khách người Nhật cho hay.

Bún ốc nguội là món ăn nổi tiếng ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huế

Món ăn này không phổ biến như phở, bún chả hay bún đậu mắm tôm. Ngày đầu tiên, Papaken tìm tới quán bún ốc nguội Cô Huệ ở phố Nguyễn Siêu nhưng quán quá đông nên anh tiếc nuối rời đi.

Anh đi qua nhiều con phố nhưng không tìm được nơi nào bán bún ốc nguội. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, vị khách Nhật đến một quán bún ốc trên phố Đào Duy Từ. Quán này có bán bún ốc nguội nhưng khi Papaken đến thì món này đã hết hàng.

Ngày hôm sau, vị khách Nhật quyết dậy sớm, đi tìm bún ốc nguội từ 7h. Anh tìm tới quán ốc Cô Huê ở Đặng Dung. Quán ăn này đã mở gần 40 năm. Không gian quán tuy nhỏ, nhưng tấp nập thực khách.

Quán bún ốc nguội ở Đặng Dung. Ảnh: YouTube PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam

Chủ quán bún ốc là bà Bùi Thị Huê (sinh năm 1968, chị em ruột với chủ quán bún ốc Cô Huệ trên phố Nguyễn Siêu). Quán này nhận được rất nhiều lời khen ngợi của thực khách, khi ốc được làm sạch sẽ, không bị nhớt, nước dùng ngon miệng. Bún ốc tại quán có giá từ 40.000 - 100.000 đồng, tùy theo lượng ốc, chả mà khách gọi.

Trong lúc chờ phục vụ, Papaken cho biết, anh có cảm giác lo lắng đan xen mong đợi. Thử thìa nước dùng đầu tiên, nam thực khách tấm tắc "ngon mà ta".

Anh Papaken gật gù khi thử nước dùng. Ảnh: YouTube PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam

Anh cảm nhận nước dùng có chút vị chua, khá là cay. Nước dùng không lạnh ngắt cũng không nóng hổi mà âm ấm, hoàn toàn không bị tanh. Theo anh, món này ăn mùa hè sẽ rất ngon.

"Chả viên ốc ăn rất ngon. Món này ngon hơn tôi nghĩ", nam thực khách khen ngợi và ăn hết bát bún ốc nguội. Papaken cho rằng, có thể 10 năm trước anh chưa quen với ẩm thực Việt Nam nên chưa cảm nhận được sự hấp dẫn của bún ốc nguội. Bây giờ anh tự tin đã chinh phục được món ăn nổi tiếng này.

Bún ốc nguội từng được nhà văn Vũ Bằng viết trong tác phẩm "Miếng ngon Hà Nội" rằng: "Đó là thứ quà đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội".

Bát nước dùng có màu cam nhẹ, hơi ấm và có mùi giấm bỗng thơm lừng. Một tô bún ốc nguội sẽ có một đĩa bún, rau thơm cùng bát nước ốc giấm bỗng thanh thanh, bên trong có ốc luộc to và ốc luộc nhỏ. Vị ngon của bát bún ốc nguội đến từ vị giòn ngọt của ốc tươi, vị chua nhẹ từ giấm bỗng, pha cùng chút ớt chưng cay nồng.

Món ăn không cầu kỳ nhưng đòi hỏi người đầu bếp phải kỹ tính, cẩn thận trong từng khâu. Họ phải chọn ốc béo căng tròn đầy miệng. Ốc rửa sạch rồi ngâm một đêm trong nước gạo đặc. Khi ốc đã nhả hết nhớt và "ăn nước gạo" căng miệng mới cho vào nồi luộc.

Khi ốc đã chín, đổ ốc ra ngoài rồi nhể. Nước luộc ốc được lọc rồi dùng để chế biến thành nước dùng.

Tuy là món ăn tồn tại ở Hà Nội từ lâu nhưng không phải chỉ du khách quốc tế như Papaken mà nhiều khách Việt cũng khó làm quen với bún ốc nguội.

Để thưởng thứ bún ốc nguội, du khách có thể tìm tới một số địa chỉ lâu năm và đông khách như bún ốc Cô Huệ phố Nguyễn Siêu, bún ốc nguội cô Báu ngõ Tây Sơn, bún ốc phố Phù Đổng Thiên Vương, bún ốc cô Xuân Ô Quan Chưởng.

Trong ảnh là bún ốc nguội tại quán bún ốc Cô Huệ phố Nguyễn Siêu. Ảnh: Nguyễn Huế