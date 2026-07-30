Anh em họ xây nhà chung sân

Mảnh đất 1.400m2 mà gia đình anh Phạm Xuân Lâm (SN 1974, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) cùng hai người em họ là Phạm Xuân Thụy (SN 1983) và Phạm Xuân Thái (SN 1988) đang sinh sống là do cha ông để lại.

Trên mảnh đất này có 3 căn nhà được xây sát nhau, chung sân, chung cổng và không có tường rào. Đó là căn nhà của anh Lâm, nhà từ đường (ở giữa) và ngôi nhà chung của hai anh em ruột Xuân Thụy – Xuân Thái.

Ba căn nhà xây trên cùng mảnh đất của anh em anh Lâm

Anh em họ chung sống hòa thuận nhiều năm trên cùng một mảnh đất là điều khiến anh Lâm tự hào về đại gia đình mình.

Anh Lâm chia sẻ với PV VietNamNet, bố anh Lâm và bố anh Thụy, anh Thái là anh em ruột, từ xưa đã xây nhà chung sân, chung cổng và sống hòa thuận bên nhau.

Anh Lâm và hai anh em ruột Xuân Thụy, Xuân Thái cũng sinh ra trên mảnh đất này. Suốt tuổi thơ sống chung một khoảng sân, đi chung một cổng, 3 anh em họ thân thiết với nhau, luôn yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Sau này khi lập gia đình riêng, họ cũng không có ý định chia đất hay xây tường rào mà vẫn sống chung một khoảng sân như thời cha mẹ.

“Tôi xây nhà mới vào năm 2022. Sau đó không lâu, hai anh em Thụy, Thái cũng cải tạo căn nhà của mình. Khoảng sân hơn 200m2 là khu vực sinh hoạt chung của đại gia đình”, anh Lâm kể.

Khoảnh sân rộng là khu vực sinh hoạt chung của gia đình

Quyết định này giống như một điều hiển nhiên với anh em anh Lâm. Bởi lẽ, họ kế thừa nguyện vọng, tư tưởng về một cuộc sống hòa thuận, anh em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau từ thời cha ông. Dù là anh em họ, họ luôn đối đãi với nhau như ruột thịt, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa từng màng đến chuyện chia đất, chia nhà.

“Truyền thống gia đình tiếp tục được thế hệ con cháu kế thừa và phát huy. Chúng tôi thống nhất, mảnh đất này sẽ là nơi gắn kết gia đình, không phân tách”, anh Lâm nói.

Anh em chung sống hòa thuận

Vợ chồng anh Lâm làm nghề nông, hiện sống tại quê nhà cùng mẹ già 88 tuổi và các con. Bố anh Lâm đã qua đời.

Trong khi đó, anh Thụy và anh Thái lập nghiệp ở Hà Nội. Bố anh Thụy đã qua đời, mẹ anh ra thành phố giúp các con chăm sóc cháu.

Anh Lâm (ngoài cùng bên phải) và anh Thái (ngoài cùng bên trái), anh Thụy (thứ 2 từ trái sang) bên các thành viên khác trong gia đình

Tuy vậy, quê nhà vẫn là chốn đi về của anh Thụy, anh Thái. Mỗi tháng, hai anh lại đưa vợ con về thăm quê một lần và mỗi lần như vậy, cả 3 gia đình lại sum họp, ăn chung mâm, sinh hoạt trong khoảng sân chung.

“Những dịp giỗ, chạp hay lễ Tết, đại gia đình tôi cũng quây quần đông đủ, không khí vui vẻ, ấm áp.

Ở nhà tôi, anh em họ hay chị em dâu đều sống rất chan hòa, tình cảm. Các con cũng nhìn vào đó mà noi theo, luôn yêu thương, giúp đỡ nhau”, anh Lâm nói.

Tình thân ấy không chỉ được thể hiện qua những lời động viên khi ai đó gặp khó khăn mà còn qua những món quà quê giản dị như mớ rau, chục trứng được vợ chồng anh Lâm gói ghém gửi các em mang ra thành phố. Những điều nhỏ bé ấy lại khiến ai cũng thấy ấm lòng.

Đại gia đình anh Lâm chụp ảnh kỷ niệm trước căn nhà từ đường

Là thế hệ con cháu, Bích Loan (SN 2001, con gái anh Lâm) luôn trân trọng sự đoàn kết của đại gia đình.

Loan kể, nhiều năm trước, gia đình cô gặp nhiều khó khăn, chính ông bà và các chú đã hỗ trợ, chắp cánh cho ước mơ học tập của 4 chị em cô.

“Tôi còn một ông chú hiện sống ở thành phố Thái Bình cũ. Ông bà yêu thương các cháu, năm xưa thường gửi từng tập sách, chiếc bút, quyển vở, bộ quần áo, chiếc xe đạp… về cho chị em tôi đến trường.

Khi ra Hà Nội học tập, chị em tôi lại nhận được sự giúp đỡ từ chú Thụy, chú Thái và các thím. Những bữa cơm giản dị mà ấm áp, những món đồ dùng cần thiết cho cuộc sống thường ngày mà chú thím tỉ mỉ chuẩn bị cho chúng tôi là nguồn động viên vô cùng lớn”, Loan xúc động kể.

Mỗi sự quan tâm tỉ mỉ ấy giúp Bích Loan nhận ra giá trị của tình thân và gia đình. Loan luôn khắc ghi lời dạy của thế hệ cha ông về sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia, để mai sau có thể làm những điều tương tự.

“Sau này, khi có điều kiện, tôi cũng mong mình có thể nâng đỡ các em, các cháu trong dòng họ như cách ông bà, chú thím đã từng giúp đỡ chị em tôi.

Với tôi, đó là sự tiếp nối và gìn giữ giá trị tốt đẹp của gia đình”, Loan nói.

Ảnh: Bích Loan