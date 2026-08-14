MS 2026.217

3 bố con lần lượt mắc bệnh thận

Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hoàng Nam (SN 2008, ở phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) đã phải đối mặt với những ngày tháng điều trị dài phía trước. Căn bệnh suy thận đã sang giai đoạn 5 buộc phải chạy thận, trong khi cơ hội ghép thận đang đến gần nhưng chi phí vượt quá khả năng của gia đình.

Bệnh suy thận của Nam đã chuyển sang giai đoạn 5, đã có chỉ định ghép thận

“Em không muốn phải chạy thận cả đời vì nhà em nghèo lắm. Em muốn có sức khỏe để đi làm phụ giúp mẹ, lo tiền thuốc cho bố”, Nam chia sẻ.

Bố của Nam, ông Nguyễn Văn Thạo (SN 1982), được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối từ năm 2018. Suốt 8 năm qua, ông phải đều đặn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lọc máu 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống.

Bệnh tật kéo dài khiến sức khỏe ông Thạo suy kiệt, hiện không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn. Chi phí điều trị, thuốc men khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng trở thành gánh nặng đối với gia đình.

Giữa lúc gia đình gặp nhiều khó khăn như vậy thì khoảng 3 năm trước, Nam thường xuyên thấy mệt mỏi, cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Sau khi đi khám, em được chẩn đoán suy thận giai đoạn 5.

Dù sức khỏe giảm sút, Nam vẫn cố gắng duy trì việc học và vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em từng dự định nộp hồ sơ vào một trường trung cấp điện ở Bắc Ninh với mong muốn sớm có nghề để tự nuôi sống bản thân, đồng thời phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, bệnh diễn biến phức tạp khiến sức khỏe Nam ngày càng yếu. Dự định học nghề của em phải tạm gác lại để tập trung điều trị.

Ông Nguyễn Văn Thạo được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối từ năm 2018

Sau thời gian điều trị thuốc và duy trì thăm khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để bảo tồn thận, đầu tháng 7/2026, Nam khám tại Bệnh viện Việt Đức và được bác sĩ chỉ định ghép thận. Sau khi được xét nghiệm, đánh giá khả năng hiến thận, bà Nguyễn Thị Huế (SN 1983, mẹ của Nam) được xác định có thận phù hợp để hiến cho con.

“Chỉ cần con được sống, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì tôi cũng chịu”, bà Huế nói.

Tuy nhiên, ca ghép thận dự kiến có chi phí khoảng 800 triệu đồng. Sau ghép, Nam còn phải sử dụng thuốc chống thải ghép và điều trị lâu dài, kéo theo những khoản chi phí mà gia đình khó có khả năng đáp ứng.

Trong khi gia đình đang bế tắc thì ngày 5/8, anh trai Nam là Nguyễn Hoàng Dương (SN 2007) phải nhập viện cấp cứu do suy thận cấp.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Dương bị phù toàn thân, được chẩn đoán hội chứng thận hư. Hiện Dương được điều trị bằng thuốc, tiếp tục theo dõi và thăm khám để đánh giá mức độ hoạt động của thận.

Người phụ nữ gồng gánh cả gia đình

Trong gia đình, bà Huế là lao động chính. Chồng mắc suy thận giai đoạn cuối, 2 con trai cũng lần lượt phát hiện bệnh khiến mọi khoản chi tiêu, điều trị đều dồn lên đôi vai người mẹ.

Ông Nguyễn Văn Thạo đang chạy thận định kì mỗi tuần 3 lần

Gia đình có vài sào ruộng nhưng không đủ trang trải cuộc sống. Bà Huế phải xin làm ca kíp tại một khu công nghiệp gần nhà, cố gắng đăng ký tăng ca để có thêm thu nhập.

Những ngày Nam và Dương nằm viện, việc chăm sóc các em chủ yếu nhờ vào ông Nguyễn Văn Tuyến - em họ của ông Thạo.

“Nhà anh tôi rõ khổ. Anh Thạo bị suy thận bao nhiêu năm trời, giờ không thể tự đi lại. Con thứ hai cần ghép thận nhưng chưa có tiền. Con trai lớn cũng vừa mắc suy thận cấp, chưa biết bệnh sẽ thế nào. Gia đình bây giờ rất khó khăn”, ông Tuyến chia sẻ.

Hiện điều Nam mong muốn nhất là có đủ điều kiện thực hiện ca ghép thận để không phải phụ thuộc vào những buổi chạy thận kéo dài. Sau khi sức khỏe ổn định, em muốn được trở lại trường nghề, học một công việc phù hợp để có thể tự nuôi sống bản thân và phụ giúp mẹ.

Gia đình ông Thạo thuộc diện hộ nghèo, khoản chi phí khoảng 800 triệu đồng cho ca ghép thận của Nam đang là trở ngại lớn. Gia đình rất cần sự chung tay của cộng đồng để em có cơ hội điều trị, tiếp tục việc học nghề và xây dựng cuộc sống sau này.

Bạn đọc giúp gia đình ông Nguyễn Văn Thạo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.217 (gia đình ông Nguyễn Văn Thạo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Nguyễn Văn Tuyến (em họ ông Thạo) theo địa chỉ: Tổ dân phố Mai Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0904409590.

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