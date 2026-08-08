MS 2026.211

Sau nhiều đợt truyền hóa chất kéo dài, sức khỏe của nữ sinh dân tộc Thái Lò Thị Nhân (SN 2009, ở Bản Củ, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) suy giảm rõ rệt. Nhân chỉ nằm lặng lẽ trong phòng bệnh.

Từ một cơn đau tưởng chừng bình thường, Lò Thị Nhân dần phải rời xa lớp học để bước vào hành trình điều trị bệnh hiểm nghèo

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2024, Nhân xuất hiện những cơn đau ở đầu gối. Ở vùng quê nghèo, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ có thể mua thuốc giảm đau cho con. Đến khi cơn đau trở nên dữ dội, kèm theo việc mất thính giác một bên tai, gia đình mới đưa em đi khám.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho thấy các chỉ số máu trong cơ thể của Nhân có sự bất thường. Ngay sau đó sau, Nhân được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Chị Lường Thị Lả (SN 1986, mẹ của Nhân) nghẹn ngào chia sẻ: "Cháu đang học lớp 10, ngoan lắm. Cháu bảo cố gắng học để sau này đi làm nuôi bố mẹ. Nhưng từ ngày phát hiện bệnh, cháu phải nghỉ học để điều trị".

Từ cơn đau chân tưởng chừng bình thường, Nhân dần phải rời xa lớp học để bước vào hành trình điều trị bệnh.

Những đợt truyền hóa chất kéo dài khiến sức khỏe em suy kiệt. Chưa kịp hồi phục, Nhân tiếp tục gặp biến cố, tháng 8/2025, trong quá trình truyền hóa chất, em bị nhiễm trùng máu. Sau đó, Nhân bị sốt kéo dài suốt hai tháng nên bác sĩ lại chuyển em sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) để điều trị.

Khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, Nhân trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục phác đồ điều trị ung thư.

Gia đình cho biết, gần 2 năm chữa bệnh, chi phí điều trị cho Nhân lên tới gần 200 triệu đồng. Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình phải vay 100 triệu đồng từ ngân hàng và khoảng 100 triệu đồng của người thân, họ hàng.

Chỉ tính riêng 27 ngày Nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiền viện phí và thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm đã lên tới 75 triệu đồng. Gia đình chị Lả đóng được 50 triệu đồng viện phí, 25 triệu đồng còn lại được bệnh viện tạo điều kiện cho gia đình ghi nợ.

Gần 2 năm chữa bệnh, chi phí điều trị cho Nhân hiện đã lên tới gần 200 triệu đồng. Lúc này, gia đình không còn khả năng xoay xở

Vợ chồng chị Lả chỉ làm nương, thu nhập bấp bênh. Nhân có chị gái là Lò Thị Như (SN 2004) đã lập gia đình nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn, không thể hỗ trợ nhiều; còn em trai Lò Văn Hạo (SN 2017) mới học lớp 4.

Gia đình chị Lả thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Căn nhà ở quê không còn tài sản đáng giá để cầm cố. Những người có thể vay mượn, gia đình cũng đã tìm đến. Trong khi đó, mỗi đợt điều trị mới của Nhân lại phát sinh thêm chi phí.

Đối với Nhân, dù phải trải qua nhiều đợt điều trị kéo dài, Nhân vẫn mong một ngày sức khỏe ổn định để được trở về nhà và tiếp tục việc học.

"Em sợ không còn sức để chữa bệnh nữa. Mỗi đợt điều trị em mệt lắm, chắc không đến lớp được nữa", Nhân nói trong nước mắt.

Nghe Nhân nói và nhìn Nhân nằm cuộn tròn lặng lẽ trên giường bệnh, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi lo, ai cũng xót xa. Lúc này Nhân rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ từ cộng đồng để được tiếp thêm sức mạnh chiến thắng bệnh tật và có cơ hội đến trường học, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Bạn đọc giúp em Lò Thị Nhân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.211 (em Lò Thị Nhân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lường Thị Lả (mẹ của Nhân) theo địa chỉ: Bản Củ, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0353098836.

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