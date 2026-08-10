MS 2026.213

Khoảng 10 năm trước, anh Mạnh được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, cuộc sống của anh gắn liền với những lần lọc máu định kỳ, sức khỏe ngày càng suy giảm.

Anh Nguyễn Văn Mạnh hiện nay vừa phải điều trị huyết áp và tim mạch, đồng thời phải lọc máu định kỳ do suy thận giai đoạn cuối

Mỗi tuần, anh lại bắt xe vượt hơn 40km từ nhà đến Bệnh viện Giao thông vận tải cơ sở 2 tại TP Vinh để lọc máu. Trung bình mỗi tháng, chi phí điều trị, đi lại và thuốc men hết khoảng 3 triệu đồng, trong khi anh chỉ có khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng.

Bệnh tật kéo dài khiến anh không còn khả năng lao động, cuộc sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn và vợ anh rời khỏi gia đình, để lại cô con gái Ngũ Thị Khánh Chi (SN 2017) cho anh chăm sóc.

Đến giữa tháng 7/2026, anh Mạnh đột ngột xuất hiện những cơn đau dữ dội vùng thượng vị, lan ra sau lưng, kèm khó thở. Gia đình đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An thăm khám, sau đó các bác sĩ đề nghị chuyển anh ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), anh Mạnh có tiền sử suy thận giai đoạn cuối và đã điều trị 10 năm. Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán lóc động mạch chủ ngực. Hiện anh phải dùng thuốc điều trị huyết áp và tim mạch, đồng thời phải lọc máu định kỳ do suy thận giai đoạn cuối.

Dù đã 74 tuổi, ông Ngũ Văn Hiệp vẫn vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội để vào viện chăm sóc con trai

Bệnh tật bủa vây, anh thường xuyên phải vào viện nên điều anh Mạnh lo lắng nhất là cô con gái 9 tuổi ở quê. Khánh Chi đang tuổi ăn học nhưng thiếu sự chăm sóc của bố mẹ.

Bố anh là ông Ngũ Văn Hiệp (SN 1952), vì thương con nên thỉnh thoảng vẫn vượt hàng trăm cây số vào viện chăm sóc con trai; còn mẹ anh là bà Lê Thị Thu (SN 1960) mắc nhiều bệnh như trào ngược dạ dày, cao huyết áp, tụt kali và đường huyết, sức khỏe không tốt nên ở nhà chăm sóc cháu nhỏ.

Vợ chồng ông Hiệp có 5 người con, anh Mạnh là con thứ 4. Tất cả đều đã có gia đình riêng nhưng chủ yếu làm nghề nông, kinh tế cũng không dư giả. Từ ngày anh Mạnh vào viện điều trị, chị Ngũ Thị Hân (chị gái anh Mạnh) là người thường xuyên ở viện chăm sóc em trai.

Gia đình anh Mạnh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Để có tiền đưa anh đi cấp cứu và thanh toán các khoản viện phí ban đầu, gia đình ông Hiệp đã phải vay mượn khoảng 83 triệu đồng. Riêng chi phí viện phí, thuốc men ban đầu tại Bệnh viện Việt Đức đã hơn 40 triệu đồng.

Mong muốn của anh Mạnh lúc này là tiếp tục duy trì sức khỏe để có thể chăm lo cho con gái nhỏ

Theo ông Hiệp, bác sĩ nói quá trình điều trị của anh Mạnh còn lâu dài nên chi phí sẽ tiếp tục tăng. Trong khi gia đình ông hiện không còn tài sản có giá trị để cầm cố, cũng không vay mượn thêm được nữa.

Nghĩ đến tương lai của con gái, anh Mạnh cho biết điều anh mong muốn nhất là tiếp tục duy trì sức khỏe để có thể chăm lo cho con.

“Suốt 10 năm qua, tôi cố gắng sống từng ngày cũng vì lo cho con. Tôi sợ con mồ côi cha rồi không biết nương tựa vào đâu, vì ông bà nội cũng già yếu. Tôi chỉ mong sống được đến lúc con đủ tuổi trưởng thành là mừng lắm rồi. Nhưng giờ bệnh của tôi mỗi ngày một nặng hơn, tôi chẳng biết làm sao được”, anh Mạnh chia sẻ.

Rất mong cộng đồng tiếp sức giúp anh Mạnh thêm động lực chữa bệnh để có thể đồng hành cùng cô con gái nhỏ đến tuổi trưởng thành.

Bạn đọc giúp anh Ngũ Văn Mạnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.213 (anh Ngũ Văn Mạnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Ngũ Thị Hân (chị ruột của anh Mạnh) theo địa chỉ: Khối 4A, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0966740375.

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