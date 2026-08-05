MS 2026.207

Tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức), Hoàng Thanh Tùng (SN 2010), con trai duy nhất của chị Hoàng Thị Sính (SN 1990) phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị hồi sức và nhiều đường truyền. Bên ngoài phòng bệnh, chị Sính vẫn đứng bên cửa, lặng lẽ dõi theo tình trạng của con trai.

Chị Sính kể, tối 22/7/2026, trên đường đi làm về bằng xe đạp điện, gặp trời mưa lớn, đường trơn trượt, Tùng không may bị ngã, va mạnh vào gốc cây.

Rất may, Tùng được lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Do chấn thương nặng, ngày 24/7, Tùng được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

Theo Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, bệnh nhân Hoàng Thanh Tùng nhập viện do tai nạn giao thông, được chẩn đoán đa chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín, đụng dập phổi hai bên. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê sâu và đang được điều trị hồi sức tích cực.

Trên đường đi làm về, gặp trời mưa, đường trơn khiến Hoàng Thanh Tùng bị tai nạn chấn thương nặng

Nhận tin báo con bị tai nạn vào ngày 23/7, chị Sính vội vã bắt xe đến bệnh viện với con. Đến nay, chi phí điều trị cho Tùng khoảng 20 triệu đồng. Để có tiền đóng viện phí ban đầu, gia đình vay mượn họ hàng, làng xóm được khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này không đủ cho quá trình điều trị kéo dài phía trước.

Gia đình chị Sính là dân tộc Dao, thuộc diện cận nghèo ở thôn Khe Bàn, xã Bảo Hà. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và nương ngô.

Khoảng 10 năm trước, chồng chị là anh Phùng Văn Ton (SN 1989) cũng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Dù được cứu sống nhưng anh bị di chứng nặng về thần kinh và cột sống, mất khả năng lao động, trí nhớ giảm sút và thường xuyên đau đầu khi thời tiết thay đổi.

Tùng là con duy nhất của vợ chồng chị Sính

Thương cha mẹ vất vả, sau khi học xong lớp 9, Tùng quyết định nghỉ học. Tháng 2/2026, khi mới 16 tuổi, Tùng xin bố mẹ xuống Vĩnh Phúc làm thuê với mong muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình và mua thuốc cho bố.

Mỗi tháng, với mức lương 7,5 triệu đồng, Tùng đều dành 2 triệu đồng gửi về cho mẹ. Khoản tiền ấy trở thành nguồn thu nhập quan trọng của gia đình.

Từ nhiều năm nay, nguồn thu nhập của cả gia đình chị Sính vốn đã khó khăn và bấp bênh. Hiện tại, mỗi ngày chi phí điều trị của Tùng khoảng 2 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với gia đình chị Sính.

Gia đình chị Sính thuộc diện cận nghèo ở địa phương

"Chúng tôi đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được từng ấy tiền. Tùng là con duy nhất của vợ chồng tôi, mong mọi người giúp cháu có cơ hội điều trị", chị Sính nghẹn ngào nói.

Chặng đường điều trị cho Tùng còn dài, chi phí tốn kém. Trong khi đó, bố mất sức lao động, mẹ quanh năm làm ruộng, tương lai và sự sống của Tùng giờ đây rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp em Hoàng Thanh Tùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.207 (em Hoàng Thanh Tùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Hoàng Thị Sính (mẹ của Tùng) theo địa chỉ: Thôn Khe Bàn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0822972306.

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