MS 2026.215

Hai năm qua, mỗi lần nhìn những đứa trẻ trong làng chuẩn bị đến trường, chị Trần Thị Thu (SN 1994, quê Hưng Yên) lại nhớ đến cậu con trai từng khỏe mạnh, nhanh nhẹn của mình. Hiện giờ Duy không còn có thể tự đi lại, nói chuyện hay ăn uống như trước do mắc "bệnh lạ".

Cậu bé Nguyễn Đức Duy (9 tuổi) mắc "bệnh lạ" mất thị lực cả 2 mắt, không nói và không vận động được

Bi kịch bắt đầu vào tháng 6/2024, khi đôi mắt của Duy bất ngờ có biểu hiện lác. Lo lắng, chị Thu đưa con đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Duy bị nhược thị và kê thuốc cho Duy điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng của Duy không cải thiện. Thị lực ngày càng giảm, cậu bé không còn nhìn rõ chữ, đôi tay run rẩy khiến việc cầm bút cũng trở nên khó khăn.

Đến tháng 9/2024, trước những biểu hiện bất thường, Bệnh viện Mắt Trung ương giới thiệu Duy sang khoa Thần kinh (Bệnh viện Nhi Trung ương). Theo kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại bệnh viện cho thấy hình ảnh tổn thương nhu mô não chất trắng vùng đỉnh chấm hai bên, cuống đại não và phần bụng cầu tiểu não có tính chất đối xứng (PV - bệnh lý loạn dưỡng não chất trắng Adrenoleukodystrophy, là một bệnh hiếm).

Gia đình cho biết, theo thông tin gia đình tìm hiểu thì bệnh của Duy chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến Duy xuất hiện những cơn co giật, co cứng cơ.

Tình trạng của Duy diễn biến nhanh chóng. Đến tháng 10/2024, Duy mất hoàn toàn thị lực. Ba tháng sau, bệnh tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ, khiến em không nói được.

Những cơn co cứng cơ thường xuất hiện về đêm. Khi đó, Duy chỉ biết khóc trong vòng tay mẹ. Đến tháng 4/2025, đôi chân không còn đủ sức vận động. Sau một thời gian cố gắng ngồi lê trên sàn nhà, cậu bé hoàn toàn mất khả năng đi lại.

Từ tháng 7/2025, tình trạng của Duy nặng hơn. Cậu bé không còn đủ sức để khóc. Hiện tại, Duy 9 tuổi nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến thay quần áo đều phụ thuộc vào mẹ.

Theo thông tin gia đình tìm hiểu thì Duy mắc bệnh hiếm gặp, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu

Duy không thể nhai và nuốt thức ăn thô. Mỗi ngày, chị Thu phải dùng xi-lanh bơm từng chút bột và sữa qua kẽ răng của con. Chị cũng phải túc trực bên con gần như cả ngày, đêm, bởi lo con trai gặp vấn đề về sức khỏe.

Từ ngày con mắc bệnh, chị Thu phải nghỉ việc để chăm sóc. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai chồng chị là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991), hiện làm công nhân tại một công ty ở TP Hải Dương (cũ), nay là TP Hải Phòng, thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, riêng tiền thuốc hỗ trợ chống co giật, co cứng cơ và bổ não cho Duy đã khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Hai năm đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương khiến gia đình phải vay mượn nhiều nơi. Đến nay, số nợ đã vượt 100 triệu đồng.

Thương bố mẹ vất vả, sau giờ học, em Nguyễn Đức Trường (anh trai Duy) thường xuyên chăm sóc em

Trong hoàn cảnh ấy, cậu con trai lớn Nguyễn Đức Trường (SN 2014) cũng sớm phải chia sẻ việc nhà cùng bố mẹ. Chuẩn bị vào lớp 7, Trường hiểu sự vất vả của bố mẹ. Sau giờ học, em thường về nhà phụ mẹ cơm nước, lấy khăn, thay quần áo và chăm sóc em.

“Chỉ trong vòng vài tháng con không còn nói được nữa. Ban đầu, bạn bè con cũng vào nhà động viên. Nhưng rồi giờ con không thể nói được, không thể tự gọi mẹ được. Lắm lúc tôi phải thức suốt đêm vì sợ con xảy ra chuyện”, chị Thu chia sẻ.

Bệnh tình của Duy diễn biến nặng, chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình lâm cảnh nợ nần

Dù bệnh tình của con diễn biến nặng, chị Thu vẫn cố gắng tìm cách duy trì việc điều trị, hy vọng sức khỏe của Duy có thể cải thiện phần nào. Tuy nhiên, với thu nhập của gia đình hiện nay, chi phí thuốc men và điều trị đang trở thành gánh nặng quá lớn.

Ông Phạm Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Châu, xác nhận, gia đình chị Trần Thị Thu là công dân tại Tổ dân phố Quảng Châu 5. Theo ông Dũng, Duy mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị, chi phí tốn kém.

"Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chị Thu phải nghỉ việc chăm con, còn anh Hiếu đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Lúc này, bé Duy và gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”, ông Dũng nói.

Bạn đọc giúp bé Nguyễn Đức Huy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.215 (bé Nguyễn Đức Duy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trần Thị Thu (mẹ Đức Duy) theo địa chỉ: Tổ dân phố Quảng Châu 5, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0355682189.

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