MS 2026.244

Đi khắp từ Nam ra Bắc tìm cơ hội sống cho con

Trước khi phát hiện bệnh, Khánh Huyền (SN 2013, ở thôn Ia Mút, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) vẫn là cô bé học lớp 7 khỏe mạnh, hồn nhiên. Nhưng vào tháng 4/2026, Huyền bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng quanh vùng rốn kéo dài không dứt.

Ban đầu, gia đình anh Lưu Văn Giang (SN 1984, bố của Huyền) nghĩ con bị viêm ruột thông thường nên mua thuốc cho uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Sau đó, vợ chồng anh đưa Huyền đến một phòng khám tư ở xã Ia Dom để siêu âm.

“Con của anh chị bị bệnh nặng, gan xuất hiện nhiều khối u, phải đưa đi TPHCM ngay, nếu không rất có thể sẽ bị xuất huyết”, anh Giang kể lại lời bác sĩ.

Sau đó, gia đình đưa Huyền đến Bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) chụp CT. Kết quả cho thấy có u đa ổ ở gan. Cầm giấy chuyển tuyến, vợ chồng anh Giang đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương với hy vọng tìm được phương án điều trị.

Theo thông tin của gia đình, các bác sĩ đánh giá khối u trong gan của Huyền đã lớn, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Ngày 28/4/2026, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Sau đó, kết quả sinh thiết xác định Huyền mắc ung thư gan giai đoạn cuối.

Khánh Huyền vừa trải qua ca ghép gan, việc điều trị vẫn còn nhiều tốn kém

Suốt nhiều tháng sau đó, Huyền được điều trị tại khoa Ung thư (Bệnh viện Nhi Trung ương). Huyền trải qua 3 đợt hóa trị, cơ thể mệt mỏi, sốt, rụng tóc và ăn uống kém. Nhìn con chịu đựng bệnh tật, vợ chồng anh Giang không khỏi lo lắng.

Gia đình Huyền cho biết, đến tháng 8/2026, sau quá trình hóa trị, các bác sĩ đánh giá gan của Huyền bị tổn thương nặng do có nhiều khối u, khả năng tái tạo không còn. Phương án điều trị được đưa ra là ghép gan.

Tuy nhiên, cả bố và mẹ Huyền đều mắc virus viêm gan B nên không đủ điều kiện hiến một phần gan cho con. Để cứu con, anh Giang đã viết đơn xin nguồn tạng hiến từ người chết não và chờ cơ hội.

Sau ca ghép, Khánh Huyền còn hành trình điều trị rất dài mới có thể hồi phục sức khỏe. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ

Ghép gan thành công, gia đình mang khoản nợ lớn

Và may mắn đã mỉm cười với gia đình khi có nguồn tạng hiến phù hợp. Ngày 10/8/2026, Huyền được thực hiện ca ghép gan. Ca phẫu thuật giúp em có thêm cơ hội điều trị, song gia đình phải đối mặt với khoản chi phí lớn.

Theo anh Giang, trước đó, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi trừ phần chi phí được bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình phải chi trả khoảng 100 triệu đồng. Từ khi Huyền được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để ghép gan, gia đình phải nộp khoảng 1,4 tỷ đồng để lo chi phí phẫu thuật và điều trị cho Huyền.

Số tiền này được vợ chồng anh Giang vay mượn từ họ hàng, làng xóm. Người cho vay vàng, người cho vay tiền, gom góp được hơn 1,4 tỷ đồng để lo chi phí ghép gan cho con.

Chưa kể sau ca ghép, Huyền sẽ còn phải tiếp tục sử dụng nhiều loại thuốc chống thải ghép với chi phí cao. Nhưng lúc này vợ chồng anh Giang đã kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở được.

Gia đình anh Giang vốn từ miền Bắc di cư vào Gia Lai, mưu sinh bằng nghề đóng trái cây thuê. Thu nhập của hai vợ chồng chưa đầy 13 triệu đồng/tháng, trong khi phải nuôi 3 người con đang tuổi ăn học.

Ngoài Huyền, vợ chồng anh Giang còn có hai con là Lưu Công Minh Trí (SN 2016) và Lưu Huyền My (SN 2019). Từ ngày Huyền mắc bệnh, kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn.

Nhìn con trên giường bệnh, anh Giang tâm sự: “Cháu phải bảo lưu năm lớp 7 vì không có đủ sức khỏe tới trường. Từ ngày được phẫu thuật xong, cháu cũng vui lên nhiều nhưng biết bố mẹ phải đi vay mượn, nợ nần nhiều, cháu thấy buồn. Nhiều lúc cháu đòi về để gia đình đỡ gánh nặng. Nhưng sức khỏe cháu chưa ổn định, làm sao mà về nhà được”.

Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình anh Giang

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Lưu Thị Khánh Huyền, 13 tuổi, phát hiện bệnh u nguyên bào gan giai đoạn 4 vào tháng 4/2026 và được điều trị hóa chất tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để ghép gan. Đến nay, gia đình đã đóng khoảng 1,4 tỷ đồng viện phí.

Ca ghép gan đã giúp Huyền có thêm cơ hội sống, song cô bé vẫn còn một chặng đường dài để hồi phục. Với gia đình anh Giang, khoản nợ hơn 1,4 tỷ đồng là gánh nặng lớn. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để gia đình anh Giang vượt qua khó khăn này, giúp con gái anh tiếp tục được điều trị sau ca ghép.

Bạn đọc giúp em Lưu Thị Khánh Huyền có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.244 (em Lưu Thị Khánh Huyền) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lưu Văn Giang (bố của Huyền) theo địa chỉ: Thôn Ia Mút, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0358400548.

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