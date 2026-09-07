MS 2026.240

Gian nan hành trình điều trị cho 2 con

Gia đình chị Tâm thuộc diện khó khăn tại thôn Bắc Bình, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng. Hai vợ chồng quanh năm làm nông, thi thoảng nhận các công việc lao động chân tay để kiếm thêm thu nhập.

Vợ chồng nghèo khó bất lực khẩn cầu cộng đồng cứu hai con mắc bạo bệnh

Năm 2020, con gái lớn của chị là Phạm Thanh Nga bỗng xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, khó thở. Vợ chồng chị Tâm đưa con đến bệnh viện ở TP Hải Phòng khám và được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh.

Từ đó, Nga trải qua quá trình điều trị tại nhiều cơ sở y tế, gồm Bệnh viện 108, Bệnh viện 203, Bệnh viện Tim Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai. Hiện em vẫn phải duy trì thuốc hằng tháng với chi phí khoảng 3 triệu đồng.

Năm 2020, em Phạm Thanh Nga (SN 2005) được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, từ đó em đã điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm

Thời gian gần đây, một số người thân trong họ giới thiệu một nơi điều trị tại Đồng Nai. Vợ chồng chị Tâm đã đưa con vào Nam, chi phí đi lại và thuốc men điều trị lên tới 120 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của Nga chưa thuyên giảm, gia đình phải đưa em về nhà chăm sóc.

Hiện Nga vẫn phải duy trì khám và điều trị theo lịch của bác sĩ, chi phí mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng.

“Đáng ra giờ này con phải được theo đuổi giấc mơ vào đại học, nhìn con mà tôi tiếc quá. Suốt 12 năm liền, Nga đều là học sinh giỏi. Cách đây 3 năm, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, con muốn xin thuốc điều trị để cố gắng về thi nhưng rồi sức khỏe không đảm bảo. Sau đó Nga buồn lắm vì mong mỏi được đi học đại học bị lỡ dở”, chị Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị Tâm, sức khỏe của Nga ngày càng diễn biến phức tạp. Chỉ cần nghe tiếng còi xe hoặc tiếng nhạc lớn, Nga cũng có thể bị ngất xỉu.

Cậu bé Phạm Xuân Chương đang trong quá trình điều trị hoá chất

Trong khi việc điều trị của con gái chưa có kết quả khả quan, thì cuối tháng 3/2026, con trai út Phạm Xuân Chương (6 tuổi) lại được phát hiện mắc bệnh. Ở vùng cổ của Chương bỗng xuất hiện những khối hạch bất thường. Sau khi gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám thì được chẩn đoán, Chương mắc U lympho Burkitt (một dạng ung thư hạch hiếm gặp- PV).

Hiện Chương đang điều trị hóa chất ở đợt thứ ba. Theo gia đình, quá trình điều trị khiến cơ thể cậu bé mệt mỏi, miệng lở loét, khó ăn uống.

Gia đình nghèo với nỗi lo 2 con bệnh tật

Theo gia đình, chi phí điều trị cho hai con ngày càng trở thành gánh nặng. Riêng chi phí điều trị của Chương đến nay đã vượt quá 260 triệu đồng. Để có tiền điều trị cho các con, vợ chồng chị Tâm phải vay mượn từ nhiều nguồn, từ anh em, họ hàng và cả bên ngoài.

Cùng lúc cả hai con đều mắc bạo bệnh khiến gia đình chị Tâm lâm cảnh khó khăn

Chị Tâm vốn làm công nhân với mức lương ít ỏi nhưng nay phải nghỉ việc để chăm con út đang điều trị tại Hà Nội. Anh Phạm Xuân Huy (chồng chị Tâm) ở quê cũng không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, vì thế thu nhập không ổn định.

Căn nhà mà vợ chồng chị Tâm đang ở là của bố mẹ anh Huy nên không thể thế chấp vay vốn. Ông bà cũng đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, không đỡ đần được gì cho con cháu.

Vì hoàn cảnh khó khăn, người con thứ hai của vợ chồng chị Tâm sau khi học xong lớp 12 cũng phải tạm gác việc học lên cao, đi làm thuê để phụ giúp gia đình.

Ở quê, ông bà nội tuổi cao, sức yếu vẫn phải chăm sóc các cháu để vợ chồng chị Tâm đưa con về Hà Nội điều trị.

Ông Đỗ Đức Thiệu, Trưởng thôn Bắc Bình (xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) xác nhận: Gia đình anh Phạm Xuân Huy và chị Đinh Thị Thanh Tâm có 5 người con, thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Chị Tâm làm công nhân, còn anh Huy làm nghề tự do.

"Cháu Phạm Thanh Nga là con lớn của vợ chồng chị Tâm mắc bệnh tim, gia đình đã đưa đi chữa trị ở nhiều nơi. Còn con trai út Phạm Xuân Chương mắc bệnh ung thư. Gia cảnh họ đang gặp khó khăn, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện cho hai con đi chữa bệnh", ông Thiệu nói.

Địa phương xác nhận gia đình anh Phạm Xuân Huy thuộc diện hộ cận nghèo

“Cả đời vợ chồng tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con... Nhà người ta có mười thì mình cũng chỉ mong được bốn, được năm để lo cho con. Nhưng giờ gia đình tôi chỉ biết cố gắng hết sức. Nhiều lúc cũng mệt lắm, nhưng nhìn các con mình không thể bỏ cuộc được… Giờ tôi chỉ mong con được điều trị nhưng gia đình tôi không thể xoay xở được nữa”, chị Tâm nói.

Hiện Nga vẫn phải duy trì thuốc điều trị, trong khi Chương tiếp tục các đợt hóa trị. Chi phí điều trị ngày càng vượt quá khả năng của gia đình, khiến vợ chồng chị Tâm cần thêm sự hỗ trợ để có điều kiện tiếp tục chữa trị cho hai con.

Bạn đọc giúp hai em Phạm Thanh Nga và Phạm Xuân Chương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.240 (hai chị em Nga và Chương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đinh Thị Thanh Tâm (mẹ của Nga và Chương) theo địa chỉ: Thôn Bắc Bình, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0388218988.

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